Sokkolta Izraelt egy 16 éves lány elleni csoportos nemi erőszak ügye

Augusztus 14-én pénteken egy 16 éves izraeli lány besétált a helyi rendőrségre, és azt mondta, hogy az eilati vakációján egy szállodában egy csomó férfi megerőszakolta.

A rendőrség szerdáig titkolózott és nyomozott, csak utána állt ki a nyilvánosság elé a brutális történettel, körülbelül 30 férfiról beszélve. Addigra két embert állítottak elő, egy 27 éves, az ország északi részén élő férfit, és egy szintén 27 éves haderai férfit. Akkor annyit lehetett tudni a történetről, hogy a lány egy barátjával nyaralt Eilatban, és találkoztak a barát ismerőseivel. Együtt ittak, majd visszatértek a hotelbe, ahol a bűncselekmény történt.

Az akkor még csak két gyanúsított egyikét azért tudták letartóztatni, mert a telefonján volt egy csetelés az áldozattal, amelyben arra utal, hogy van videó is a szexről. A gyanúsított azt állította, hogy azt nem ő írta, valaki más használta a telefonját. Azt viszont megerősítette, hogy valóban mintegy 30 emberrel szexelt a részeg lány, de állítása szerint - és ezt a kamerafelvételek is bizonyítják - , nem kényszerítés hatására cselekedett a lány, hanem a férfiak sorban álltak a szoba bejáratánál, majd a lány hívta be őket egyesével, miközben egyetlen szemtanú nem avatkozott közbe. Más kérdés, hogy egy ilyen állapotú, fiatalkorú lánynál értelmezhető-e egyáltalán a konszenzusos szex mint fogalom, főleg több tucat férfival, aligha lenne meglepő, ha a bíróság arra jutna, hogy nem.

Az ügy miatt azonnal megszólaltak a politikusok, és a közvélemény is felháborodott. Benjamin Netanjahu kormányfő, Gabi Ashkenazi külügyminiszter, Benny Gantz védelmi miniszter és Yair Lapid ellenzéki vezető is elítélte a történteket, és mindazokat, akik részt vettek ebben, sorban álltak egy magán kívül lévő fiatal nő előtt, hogy kihasználják a magatehetetlenségét.

A rendőrség közben folytatta a nyomozást. Lefoglalták a hotel iparikamera-felvételeit, hogy megpróbálják beazonosítani az azon szereplőket. Azt is közölték, hogy a gyanú szerint a résztvevők is filmezték a bűncselekményt. Elkezdték vizsgálni az érintett Red Sea hotel felelősségét is, mint egy nyomozó mondta, lehetetlen, hogy egy 30 fős részeg fiútársaság megjelenik, és a biztonságiak nem figyelnek oda rájuk, holott felelősségük van a vendégeik felé. A hotel tulajdonosa, Pnina Maman szerint viszont nincs rá bizonyíték, hogy mindez náluk történt. Azt nyilatkozta, hogy átadta a felvételeket a rendőrségnek, de azon nincsen ilyen fiútársaság, azt pedig nem tudhatják, mi történik a szobákban.

Az ország felbolydult: több mint 30 helyszínen volt szimpátiatüntetés az áldozat mellett "Nem hallgatunk tovább" jeligével. Tel Avivban ezren, Jeruzsálemben 150-en gyűltek össze. Az áldozatot közben online kezdték el zaklatni azzal, hogy ő is felelős a történtekért, a rendőrségnek meg kellett erősítenie a védelmet az otthonánál. A hotel tulajdonosát is nemi erőszakkal fenyegették meg üzenetekben. Az áldozat ügyvédje olyan képernyőfotókat kapott, amelyeken kukkolók érdeklődnek valakiknél, hogy megvan-e nekik a felvétel az erőszakról. Azt is mondta, hogy az áldozat attól retteg, hogy valamilyen felvétel kiszivárog. Eddigre egyébként a gyanúsítottak telefonjáról törölték az állítólagos videókat.

A rendőrség bejelentésének 3. napján szembesítették a lány barátnőjét és az egyik gyanúsítottat, aki vélhetően először erőszakolta meg az áldozatot. Az áldozat barátnője kitartott a saját verziója mellett, és a rendőrség szerint hihető is a sztori. A saját elmesélése szerint ő és az áldozat nem abban a hotelben laktak, őket csak meghívták őket oda. A lány túl sokat ivott, rosszul lett. Ekkor elvitték egy fiúismerősnek a szobájába. "A fiú olyan nekem, mint a testvérem, teljesen megbízom benne", vallotta a barátnő.

Ő ekkor elment valami ételért, és mikor visszatért a szobához, sok embert látott ott. Dörömbölt az ajtón, de nem volt rá válasz. Ordította a lány nevét, arra sem. Hirtelen egy meztelen férfi ajtót nyitott. "Berobogtam és láttam a barátnőmet az ágyon, mozdulatlanul. Nem tudta, mi történik körülötte. Segítségért mentem", vallotta. Az erőszakról azóta nem beszéltek egymással, illetve csak annyit, hogy az áldozat homályosan emlékszik, hogy férfiak ki-be mentek a szobából.

Augusztus 22-én, szombaton délelőtt letartóztattak egy harmadik gyanúsítottat, egy 17 éves fiút az ország déli részéből, majd ugyanaznap este egy szintén 17 éves férfit, szintén délről. Egyikük azt mondta, semmiről nem tud semmit. Közben kihallgattak egy 19 éves nőt is, aki egy WhatsApp csoportban érdeklődött a videó felől. "Osszátok meg, ne tartsátok vissza", írta. A nő a rendőrségen bocsánatot kért, azt mondta, senkinek nem akart ártani.

Még mindig ugyanazon a napon, szombaton újabb demonstrációk voltak a bűncselekmény ellen, az áldozat mellett. A tüntetők egyebek mellett a nőket érő erőszak elleni küzdelemre fordított pénzek növelését, az igazságszolgáltatási rendszer módosítását és az áldozatoknak jobb egészségügyi ellátást követeltek.

Vasárnap nagyot lépett előre az ügy: hét gyanúsítottat tartóztattak le, mindannyian fiatalkorúak. Ezzel 11-re nőtt az előállítottak száma. Kihallgatták és letartóztatták a hotel vezetőjét is amiatt, hogy nem avatkozott közbe a bűncselekménynél, illetve nem segített a nyomozásban. Amiatt is kérdőre vonták, hogy a hotel közösségi tereiben ittak alkoholt a fiatalkorúak.

A rendőrség azt közölte, hogy a begyűjtött nyomok továbbra is az áldozat verzióját támasztják alá. Egy névtelen rendőrségi forrás szerint az erőszak hosszú időn át ment.

Szintén vasárnap délben sokan demonstratív jellegű sztrájkba léptek, hogy tiltakozzanak a nőket érő erőszak ellen. Ebben részt vettek nagy cégek, egyebek mellett a Microsoft Israel, a Pelephone, a Bezeq International, a Delek, a Israel Aerospace Industries, a Super-Pharm is. Este újabb tüntetések szerveződtek több városban is, és aznap eltávolítottak egy húsz éves falfestményt is, amely két kukkoló fiút ábrázolt egy híres, 1972-es filmnek emléket állítva.

Hétfőn újabb két letartóztatás, és megszólalt a hotel egyik biztonsági főnöke is, az egyik tévécsatorna rögzített vele egy beszélgetést úgy, hogy a férfi nem tudta, hogy on-record beszél. Ő a támadás napján nem dolgozott, de azt mondta, a 30-as számot nem hiszi el, azt biztos észrevették volna. Azt is mondta, hogy az alapprobléma nem szűkíthető egyetlen ügyre, "16 éves lányok jönnek ide egy éjszakára. Öt férfit találtam egy szobában, akiknek semmi közük a hotelhez", mondta.

Jelenleg tehát 13-on áll az őrizetbe vett gyanúsítottak száma, de rendőrség közlése szerint további letartóztatások várhatóak a közeljövőben.

Izraelt nemrég már megrázta egy csoportos erőszak ügye: a témáról írt cikkekben rendszeresen előkerül egy nem is olyan régi, igencsak ellentmondásos ügy, amelyben egy 19 éves brit nő azt állította, hogy egy ciprusi nyaralóhelyen 12 izraeli fiatal erőszakolta meg. Ott végül a nőt ítélték el hamis vádért.

Fő források: a Times of Israel és a Jerusalem Post cikkei.

Borítókép: szimpátiatüntetés az áldozat mellett Tel-Avivban - Reuters Fotós: Amir Cohen