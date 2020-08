Oszlatják a tüntetőket Minszkben, két tucat újságírót őrizetbe vettek

A belarusz rendőrség különleges alakulata (OMON) megkezdte a minszki Függetlenség terén csütörtök este ismét összegyűlt tüntetők oszlatását - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség helyszíni tudósítója.

A beszámoló szerint az OMON tagjai felszólították a jelen lévő újságírókat, hogy álljanak el az útból.

A tüntetésen több ezren vettek részt. Az OMON nem vetett be tömegoszlató eszközöket, a biztonságiak láncot alkotva szorítják ki az embereket a térről. A tüntetők kormányellenes jelszavakat skandálnak.

A TASZSZ jelentése szerint megkezdődtek az újabb őrizetbe vételek is. Az embereket csoportosával teszik fel a fogolyszállító autóbuszokra. Eddig tíznél is több emberről tudni, akik a hatóságok kezére kerültek, az első fogolyszállító már útnak is indult.

Az újságírókat civilbe öltözött biztonságiak ellenőrzik, azt ígérve, hogy nem esik bántódásuk, de nem engedik őket telefonálni és forgatni.

Közben őrizetbe vettek a minszki Szabadság téren csütörtökön két tucat újságírót, akik a belarusz fővárosban zajló tüntetésekről tudósítottak - közölte a tut.by független hírportál. Az újságírókat egy kisbusszal szállították el, a rendvédelmi szervek közlése szerint az irataik ellenőrzése végett.

A hatósági őrizetbe kerültek között volt a tut.by hírportál több munkatársa és a TASZSZ orosz hírügynökség fotóriportere is.

Az ellenzék koordinációs tanácsa csütörtökön közzétett állásfoglalásában - Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentésére reagálva - elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország bármiféle fegyveres erőt hozzon létre belarusz bevetés céljából.

Fotó: Natalia Fedosenko / Getty Images Hungary

Putyin közölte, hogy a belarusz elnök kérésére Oroszország tartalékot hozott létre rendvédelmi erőiből, hogy "szükség esetén" segítséget nyújtson Belarusznak.

Az ellenzéki Koordinációs Tanács hangsúlyozta: mindez a nemzetközi jogba ütközik és sajnálatos, hogy ezt az erőt Aljakszandr Lukasenka kérésére hozták létre.

A NATO főtitkára is felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon be Belarusz belügyeibe.

A Berlinben tartózkodó Jens Stoltenberg a Bild című német lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Belarusz szuverén, független állam, amelynek belügyeibe senkinek nem szabad beavatkoznia, Oroszországnak sem.

"A NATO tiszteletben tartja a belarusz szuverenitást, és nem vezényel csapatokat a belarusz határ közelébe" - szögezte le Stoltenberg, aki aláhúzta azt is, hogy a csakis a volt szovjet tagköztársaság népe dönthet az ország sorsáról.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Putyin bejelentését követően szintén felszólította Moszkvát, hogy azonnal hagyjon fel a belarusz katonai beavatkozás terveivel.