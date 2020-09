Romániában péntektől három héten keresztül gyűrhetik egymást a politikai ellenfelek, ezt követően szeptember 27-én vasárnap a választok véleményt formálhatnak, várhatóan rendhagyó módon.

A román Választási Hatóság (pontos nevén: Román Állandó Választási Hatóság) egy szeptember eleji közleménye szerint, igencsak regulázza az indulókat, mint írják: a választok érdekében. Ludovic Orbán miniszterelnök még a kommüniké megjelenése előtt augusztusban egy tévé interjúban spoilerezett, szinte ugyanazt a tartalmat mondta el, mint később a választási hatóság. Szerinte minden kampányeseményt csak és kizárólag maszkban lehet megtartani, a résztvevők számát is igencsak korlátozzák. Beltéri események nem lehetnek vagy csak kis számban (eddig még senki nem írta le mi a maximum létszám - a szerk. megj.), nagygyűléseket egyáltalán nem tarthatnak az indulók és a köztereken is csak pár fős, egymástól távol maradó, maszkos hallgatóság lesz elfogadott.

A Választási Hatóság merev szabályokat ír elő a választási irodákban, központokban egyaránt, amelyek megterhelik a helyi költségvetéseket

. A szavazókörzetekben biztosítani kell maszkokat - legalább öt darabot delegáltanként, illetve a választóknak is szükségszerűen min. egy darabot - védőkesztyűt, fertőtlenítő szereket, gumikesztyűket, és minden nagyobb szavazókörzethez készenléti orvosi szolgálatot kell rendelni. Ez az óvintézkedés kimagaslóan megdobja az amúgy is költséges választást. Constantin Mitulețu Buică a Választási Hatóság elnöke ezen felül még a szavazókörzetek felkészületlensége miatt is aggódik. A főváros és a megyei jogú városok sem állnak valami jól védekezés szempontjából, a rurális közegről szót sem ejtene. Szerinte a helyi önkormányzatok egyáltalán nem is kezdték el bevezetni az óvintézkedéseket. Kérdés számomra, hogy mely hatóságnak lesz végrehajtó felhatalmazása ellenőrizni esetleg szankcionálni az esetleges kihágásokat - mondta az elnök.

A román médiafax hírügynökség számításai alapján, a nemrég lezajlott európai parlamenti választásokra nagyjából fél milliárd lejt (100 millió euró), a mostani választásokra kb a duplájára növekedhetnek a költségek, 200 milliós kiadással számolnak.

Romániában 19 millió választásra jogosult személy van.