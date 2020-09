Hitler-kultuszt lepleztek le a német rendőrségnél

Adolf Hitler képmásai, horogkereszt-ábrázolások, gázkamrába tanácsolt menekült – Észak-Rajna-Vesztfália tartományban robbant ki Németország legújabb botránya, amely arra világított rá: mélyen beágyazottan jelen van a szélsőjobboldali kultusz a rendőrségen belül. Először 29 rendőrtisztviselőt függesztettek fel, amiért öt leleplezett internetes chatszobában szélsőjobboldali tartalmat terjesztettek; ehhez utóbb egy harmincadik, női rendőrt is hozzávettek.

Ahogyan az a krimikedvelő tévénézőknek ismerős lehet: le kellett adniuk igazolványukat és szolgálati fegyverüket, nem viselhetik az egyenruhájukat és a rendőrőrsükre sem léphetnek be. A vizsgálat jelenleg is zajlik velük szemben, de a felükre már most elbocsátás vár. A legtöbben közülük férfiak és az esseni rendőrség kötelékébe tartoznak.

Németországban régóta igyekeznek a szőnyeg alá söpörni, hogy számos rendőr szélsőjobboldali szimpatizáns; ezeket általában elszigetelt eseteknek mutatják be. De most Herbert Reul, kereszténydemokrata tartományi belügyminiszter kénytelen volt elismerni:

Ez a rendőrség szégyene: a legrosszabb, legvisszataszítóbb neonáci, rasszista és menekültellenes gyűlölet. Fel fogjuk dolgozni ezt, radikálisan és a legapróbb részletekig.

A részletektől ugyanakkor Reul igyekezett megkímélni a német közvéleményt. Számos gyanúsítottnál házkutatásokat is tartottak. A chatszobákat évekkel ezelőtt hozták létre, a legutóbbi üzenetet pár hete küldték.

Holger Münch, a szövetségi bűnügyi rendőrség, „a német FBI” első embere szerint meg kell állítani a bizalomvesztést.

Ezzel foglalkozni kell, következtetéseket kell levonni. Ez, úgy vélem, a szolgálattól való elbocsátást jelenti, amennyiben a gyanú beigazolódik

– fogalmazott Jörg Radek, a német Rendőrszakszervezet elnökhelyettese.

Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozvaismét hűteni igyekezett a kedélyeket, úgy vélve:

fájdalmasak az Észak-Rajna-Vesztfáliában történtekről nyilvánosságra került hírek, de

a német rendőrök elsöprő többsége az alkotmányos rend talaján áll

külön szövetségi szintű vizsgálatra nincsen szükség ebben az ügyben

a német alkotmányvédelmi hivatal a hó végén egyébként is jelentést tesz le az asztalra a témakörben

Országos probléma

A müncheni liberális lap emlékeztet: öt további német tartományban – Hessenben, Bajorországban, Berlinben, Schleswig-Holsteinben és Szászországban – is voltak hasonló, rendőrségen belüli ügyek: rendőrök tucatjait függesztették fel állásukból, muszlimellenes chatcsoportot lepleztek le.

Augsburgban évekkel ezelőtt felfüggesztettek egy rendőrt, amiért Hitler-képeket küldözgetett egy WhatsApp-csoportban, de az ilyen eseteket elszigetelteknek lehetett nevezni.

Nemcsak rendőrök

A német hatóságok az utóbbi időben is folyamatos defenzívában vannak, amiért időről időre csontvázak dőlnek ki a szekrényből egyes rendfenntartói csoportok szélsőjobboldali kötődései miatt.

A nyáron a hadsereg, a Bundeswehr különleges bevetési egysége, a Kommando Spezialkräfte egyik részlegének feloszlatásáról döntöttek.

Most pedig a Der Spiegel hamburgi hírmagazin leplezte le felvételek alapján: az Aasgard német biztonsági cég Irakban dolgozó munkatársai, egykori rendőr- és katonatisztek szélsőjobboldali időutazáson vesznek részt: titokban a nemzetiszocialista kultuszt ápolják.