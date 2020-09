Szijjártó szerint szégyen lenne, ha nem Trump kapná a Nobel-békedíjat

Interjút adott Szijjártó Péter a One America Network csatornának – derül ki a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalára szombat délután feltöltött videóból. A tárcavezető háláját fejezte ki a Trump-adminisztrációnak, az elnöknek, az alelnöknek, a kabinetfőnököknek, kül-és biztonságpolitikai főtanácsadónak, hozzáfűzve, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok soha nem voltak annyira jók, mint most.

A Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök közötti barátság valódi, mindketten őszinte, egyenes politikusok. Nem képmutatók, nem hisznek a „politikai korrektségben”és ez igen közel hozta őket.

– mondta. Arról is beszélt, hogy „őszintének kell lennie, de 2016 előtt a demokrata Obama-adminisztráció többször is nyíltan megpróbált beavatkozni a magyar belügyekbe, de ezek a befolyásolási kísérletek megszűntek Donald Trump 2016-os hivatalba lépésével.

Közép-Európa, Magyarország és a kétoldalú kapcsolatok szempontjából reméljük, hogy az elnök jól fog teljesíteni az elnökválasztáson. Sok szerencsét kívánunk neki

– fűzte hozzá.

Szijjártó Péter az egyedülii EU-tagországbeli külügyminiszter, akit meghívtak az Izrael, illetve Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek közötti békeszerződés washingtoni aláírási ünnepségére. A két békeszerződés miatt Donald Trumpot kétszer is jelölték a 2021-es Nobel-békedíjra, amiről Szijjártó Péter az interjúban azt mondta, „szégyen lenne” ha nem az amerikai elnököt részesítenék az elismerésben.

Miért adnának Nobel-békedíjat, ha nem a békeegyezményért? Amit Donald Trump tett, azt nem lehet eléggé dicsérni, és egy Nobel-díj a tetteinek reális értékelésére utalna

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

A nyíltan Trump-párti One America Network csatornát 2013-ban alapították. Több álhír terjesztésével is észrevétette már magát. Ezek egyike 2018 áprilisában az volt, hogy Kalifornia államban törvényt akarnak elfogadni a Biblia betiltásáról, de közölt bornírt hazugságon nyugvó riportot arról is, hogy Soros György 14 éves korában együttműködött a nácikkal, fehér házi tudósítója, Chanel Rion pedig 2020 márciusában beállt egy összeesküvés-elmélet mögé, amely szerint a koronavírust egy észak-karolinai laborból indították útnak.