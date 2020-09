Rakétatámadás Bagdadban, gyerek is van a halálos áldozatok között

Az iraki hadsereg jelentése szerint hétfőn két rakéta csapódott be a bagdadi nemzetközi repülőtér közelében, öten meghaltak, ketten pedig megsebesültek. Magukat megnevezni nem kívánó biztonsági források szerint a Katyusa típusú rakéták célpontja a repülőtér volt, ám azok végül egy közeli lakónegyedben csapódtak be. A támadást vélhetően egy bagdadi lakónegyedből indították, és a halálos áldozatok között gyerek is van.

Az elmúlt hónapokban többször érte rakétatámadás a repülőteret és környékét, de ez az első eset, hogy a támadás halálos áldozatokat is követelt. Az idén több rakétatámadás érte a parlamentnek, a minisztériumoknak és a nagykövetségeknek is helyt adó bagdadi Zöld Zóna területét is. Júliusban rakétatámadást követtek el a Bagdadtól mintegy húsz kilométerre északra található Tadzsi támaszpont ellen is, ahol amerikai katonák is szolgálnak.

Iraqi Joint Command:

Two Katyusha rockets (launched by criminal gangs and outlaw groups) hit a residential home in albu-Sha'ban in Baghdad's al-Ridhwaniya District, killing 5 people (2 women & 3 children), and wounding two other children. pic.twitter.com/BpJznxEyjL — KirkukNow (@Kirkuknow_DT) September 28, 2020

Washington szerint a támadásokat Irán által támogatott siíta szervezetek követik el, de Irán ezeket egyetlen alkalommal sem kommentálta.