Törölték a második Trump–Biden vitát

Nem rendezi meg a republikánus Donald Trump és demokrata kihívója, Joe Biden második elnökjelölti vitáját az ezeket az eseményt szervező bizottság (CPD) – derül ki a CNN híréből. A korábbi elképzelések szerint október 15-én Miamiban tartandó vitát azért törölték, mert a CPD virtuális formában akarta megrendezni, Donald Trump viszont ragaszkodott ahhoz, hogy az első vitához hasonlóan élőben álljon ki Bidennel szemben. Ebbe biztonsági okokból sem a CPD, sem a demokrata jelölt nem ment bele.

Miami az első helyszín lehetett volna, ahol a két elnökjelölt nem csak a moderátori, hanem a közönség által feltett kérdésekre is válaszol. Joe Bidennek most az ABC News szervez egy ilyen találkozót. Kampánya sietve fel is hívta a figyelmet arra, hogy Donald Trump az első olyan alkalom elől futamodott meg, amikor szavazók kérdezhették volna.

Donald Trump egy hete tweetben írt arról, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje, ami után beszállították a marylandi Bethesdában fekvő Walter Reed katonai kórházba. Itt a többi között remdesivir nevű gyógyszerrel, tripla antivirális koktéllal és dexametazon nevű szteroiddala kezelték, hétfőn pedig már ki is engedték, visszatérhetett a hivatalába. Az nem világos – emlékeztet a The Hill –, hogy az elnök fertőző betegnek számít-e még, de a hétvégén két fehér házi eseménynek is ő lesz a vendéglátója, hétfőn pedig kampánygyűlést tart a floridai Sanfordban.

Ami a CPD illeti, az elnöki vitákat szervező bizottság közölte, hogy most már a harmadik vita megrendezésére koncentrál, amelyet október 22-én tartanának a country fővárosában, a Tennessee állambeli Nashville-ben.