Románia: szigorítások, szigorítások

Újabb megszorító intézkedésekről döntött a magyar operatív törzsnek megfelelő román szakhatóság, az Országos Vészhelyzeti Bizottság. Eszerint például az otthon elhagyásának pillanatától mindenhol kötelező maszkot viselni azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta három ezrelék feletti. Ha a fertőzési ráta egy településen meghaladja a hármat, akkor az összes iskola online oktatásra tér át, és a települést akár vesztegzár alá is vonhatják. Ezek egyelőre óvintézkedések, ugyanis az összes megye hármas alatti minősítést kapott, de az Országos Vészhelyzeti Bizottság listája alapján, a 40 megye legalább negyede közelíti a három ezreléket. Bukarest 2,69-en áll, például.

Azokon a településeken, ahol a fertőzési ráta 1,5-nél kevesebb, a színházak, mozik, vendéglők félházzal működhetnek. Ott, ahol a fertőzési ráta ez fölötti, harminc százalékos kapacitással működhetnek, csak 23 óráig. Ott pedig, ahol ez a szám három feletti, bezárnak a színházak, mozik, vendéglők.



Hármas fertőzési ráta fölött a szálláshelyek csak saját vendégeiket szolgálhatják ki éttermeikben. Korlátozzák a politikai kampányrendezvényeken a részvételt 20 főre beltéren, 50 főre kültéren. Az öregotthonok, valamint a fogyatékkal élő személyek számára létrehozott központok valamennyi dolgozóját hetente egyszer tesztelni kell koronavírusra. Kijárási és látogatási tilalmat is vezettek be az intézményekbe.

Se citera, se tánc, írja a maszol.hu. A járvány felrúgta az iskolán kívüli tevékenységek menetrendjét is, a személyes érintkezés mellőzésével számos foglalkozás lehetetlenült el. A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó törvénykezés jól meghatározza a betartandó szabályokat. Ennek értelmében az oktatási intézmények semmilyen olyan tevékenységet nem szervezhetnek, amelyet külső foglalkozásvezető tart. Ezeket a rendelkezéseket a tanfelügyelőség sem írhatja felül. Így bajban vannak a sportszakágak, tánc és zene oktatók, de azok a diákok is akiknek nélkülözniük kell a tanrend melletti foglalkozásokat.



A járvány gyorsuló terjedése miatt Bukarestben és több más nagyvárosban a mobiltelefonos katasztrófavédelmi riasztórendszeren keresztül is figyelmeztetést adnak ki a lakosságnak, miután 150 ezer fölé emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma.