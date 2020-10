Rászállt a politika a Durexre, kiakadtak a kínai fiatalok

Több mint százezer eurónak megfelelő jüanra büntették Kínában a Durex óvszergyártó vállalatot. A brit cég a kínai közösségi médiában, mindenekelőtt a Weibo-n közzétett hirdetéseivel húzta ki a gyufát. Sanghaj város piacfelügyelete júliusban hozta meg döntését, a helyi sajtó azonban csak most kapta fel a hírt. A büntetést a helyi kormányzat azzal indokolta, hogy

Pedig a kínaiak imádták a Durex szellemes, provokatív hirdetéseit, melyeket mintegy 1,2 milliárd alkalommal néztek meg a neten. Nem is vált népszerűvé döntésével a sanghaji kormányzat, a közösségi oldalakon záporoznak a felháborodott kommentek:

Mégis, hogyan akarunk szexuálisan felvilágosult fiatalokat nevelni, ha még egy óvszerreklámot is betiltanak? Legközelebb tiltsuk be a szexuális tartalmú vicceket is. Vagy a jövőben pártengedély kell ahhoz, hogy vegyünk egy dobozos kólát?