Galéria: 300 kilométeres óránkénti sebességgel söpört át a Fülöp-szigeteken a Goni tájfun

Ahogyan arról az Index is beszámolt, rendkívüli erővel rontott a Goni nevű szupertájfun a Fülöp-szigetek legnépesebb szigetére, a Manilát is magában foglaló Luzonra. Egymillió embert kellett kitelepíteni, legkevesebb 16 halottról tudnak a hatóságok, több száz eltűnt embert és halászhajók tucatját még keresik. Az összes szigeten maximális készültségbe helyezték a katonaságot, tűzoltókat, járványkórházakat is kitelepítettek.

Fotó: Ted Aljibe / AFP

A meteorológiai állomások jelezték, hogy partot éréskor az átlagos szélsebesség óránkénti 315 kilométert is elérte. Ezt a szélsebességet műholdas megfigyelések segítségével határozzák meg, mivel a felszínen elhelyezett műszerek nem képesek ellenállni ekkora szélnek – írja az időkép.

A heves tájfun áradásokat és földcsuszamlásokat okozott, villanyvezetékeket, távközlési vonalakat szaggatott szét, van olyan terület, amelyen az infrastruktúra kilencven százaléka kárt szenvedett. A tájfun időközben némileg szelídült és várhatóan kedden hagyja el a Fülöp-szigeteket, de már „legyengülve”: legfeljebb 80 kilométer per órás széllökésekkel. A Goni a 18. tájfun, amely az idén lecsapott az országra. A Fülöp-szigeteket évente átlagosan húsz ciklon tépázza meg.