Hősként ünneplik a két török MMA-st, aki egy sérült nőt és egy rendőrt is megmentett a bécsi terrortámadás alatt

Lehet, hogy egy idős nőnek és egy rendőrnek is az életét mentette meg két török MMA-harcos Bécsben a hétfői terrortámadás alatt.

Mikail Özen és Recep Tayyip Gultekin rövid időre tűnik fel a hétfő esti lövöldözésről készített egyik videófelvételen. Ezen Özent hallani, amint a társával együtt fedezéket keres. Gütelkin később az Anadolu török hírügynökségnek elmesélte, hogy éppen a belvárosban jártak, amikor meghallották a közelben felhangzó lövéseket. Elindultak a zaj felé, és meg is pillantották az egyik terroristát, amint tüzet nyit a járókelőkre. Egyik áldozatának, egy sérült nőnek a segítségére siettek, és sikerült is bevinniük egy biztonságos fedezéknek számító étterembe. Éppen kifelé jöttek, amikor a terrorista rájuk fogta a fegyverét, és lőtt. Gütelkin ekkor a földre vetette magát, de így is eltalálta egy fegyvergolyó, a lába sérült meg. Végül Özennel együtt el tudtak menekülni, kocsiba vágták magukat, és a legközelebbi rendőrőrsre hajtottak.

Később Gütelkin sérülése ellenére segítettek egy rendőrnek is, akit a szemük láttára zajló tűzharcban lőtt meg az egyik terrorista. Ezt a rendőrt ők menekítették ki a golyózáporból, és vitték be a kórházba.

A terrortámadás este hétfőn 8 óra körül vette kezdetét Bécs központi zsinagógája, a Stadttempel közelében, ami a lövöldözés idején zárva volt. Hat helyszínen hajtottak végre támadást a terroristák, egy ember a helyszínen, három másik az utcán halt bele a sérüléseibe. Jelenleg 17 sebesültet ápolnak kórházban.