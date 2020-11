Terrortámadás Bécsben: lövések és öngyilkos merénylő egy zsinagógánál

Cikkünk folyamatosan frissül!

Lövések dördültek, egy merénylő pedig felrobbantotta magát hétfő este Bécs központjában – írja egy rendőrségi szóvivőre hivatkozva a Kronen Zeitung. A lap szerint osztrák főváros egyik zsinagógáját érte támadás a Seitenstettengassén. A Kronen Zeitung szerint nem csak egy merénylő támadott, egy társa szökésben van.

A halálos áldozatok között van egy rendőr is.

A helyszínen, a Schwedenplatz környékén most hatalmas a rendőri készültség, a hatóságok pedig felszólították az ott élőket, hogy maradjanak otthon, aki teheti, kerülje a környéket, és senki ne posztoljon fotót és videót. Karl Nehammer belügyminiszter megerősítette, hogy terrortámadás történt, a tárcája pedig később közölte, hogy egy merénylőt őrizetbe vettek. A Kronen Zeitung szerint az izraelita közösség biztonsági szolgálata arra kéri az ausztriai zsidókat, hogy maradjanak otthon. Az osztrák zsidó közösség vezetője, Oskar Deutsch azt mondta, nem egyértelmű, hogy a zsinagóga volt-e a célpont, mert az zárva volt a támadás idején.

Szemtanúk szerint a lövések valamivel este nyolc óra után dördültek el. Legalább 50 hallatszott belőlük. Az ORF-nek valaki arról beszélt, hogy egy alakot látott rohanni a Schwedenplatz felé, aki „vadul” tüzelt az automata fegyverével. Ezt egészen a Schwedenplatzig folytatta, ahol aztán jöttek a rendőrök és lőni kezdtek rá.

Az érintett városrészben, Bécs első kerületében most nem állnak meg a tömegközlekedési járatok.

Rendőrségi kérésre az osztrák sajtó eltávolítja a fénykép- és videófelvételeket, de itt egy közeli videó az egyik merénylőről, aki valószínűleg egy AK-47-esből nyitott tüzet.

#BREAKING: Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H