Cseh Katalin: Nincs háttérhatalom, csak kemény munka

– reagált Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozatára épülő pénteki cikkünkre, amely annak apropóján készült, hogy csütörtökön pedig megírtuk: megállapodtak az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő tanács képviselői.

Döntésük értelmében jogállami feltételekhez kötik az uniós pénzek kifizetését. A kötélharcban így fontos csatát vesztett a forrásmegvonással leginkább Magyarország és Lengyelország. Azóta mindkét tagállam jelezte, a megállapodást nem fogadják el.

A tárgyalásokon fideszes EP-képviselő nem volt jelen, Cseh Katalin viszont igen. Erről is kérdeztük Varga Juditot, aki elmondta: ez az eredmény nem feltétlenül a momentumos képviselő érdeme, hanem a politikus mögött álló, Magyarországgal ellenérdekelt kapcsolati hálónak köszönhető.

Cseh Katalin azonban úgy látja, semmilyen „háttérkonspirációban” nem vesz részt.

– mondta a képviselő.

A kiemelt figyelmet élvező pozíciókért ugyanakkor valamennyi frakcióban nagy verseny zajlik, ezért arról is kérdeztük a politikust: ellenzéki magyar képviselőként nagyobb figyelmet kap-e a kormánnyal szembehelyezkedő érdekcsoportoktól. Cseh Katalin azt mondta, a frakción belül elért eredményeit csak és kizárólag a sok munkának köszönheti.

Egyébként a Fidesz frakciója, az Európai Néppárt (EPP) is képviseltette magát a tárgyalódelegációban. Ahogy mi is egyeztettünk a tárgyalásokról saját pártcsaládunkkal, erre biztosan a Fidesz képviselőinek is megvolt a lehetőségük