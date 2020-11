Európában olcsóbb lesz a Pfizer-vakcina, mint Amerikában

Az Európai Uniónak sikerült kedvező üzletet kötnie a gyógyszergyártóval, ennek értelmében az amerikai 19,5 dolláros ár alatt kaphatják tagállamai a vakcinát, amelyből 200 millió adagnyit rendelt meg – írta meg az Infostart. Az oltás ára közelebb lesz húsz dollárhoz, mint tízhez, ennél többet azonban egyelőre nem lehet tudni.

Az eddig leghatásosabbnak tűnő koronavírus-vakcinából a kezdeti 200 millió adag mellé további 100 millió adag megvásárlására kötött opciót az unió, így a 27 tagállam kedvezőbb áron juthat hozzá a szerhez, mint az amerikai piac. Ezzel szemben Amerika kezdeti rendelése csak 100 millió adagra szól, valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy drágábban jutnak hozzá az oltóanyaghoz, bár a cikkben azt is megjegyzik, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak további 500 millió adag vakcinára van opciója.

A kedvezmény valószínűleg annak is köszönhető, hogy az Európai Beruházási Bank és Németország is támogatta a BioNTech kutatásait a vakcina fejlesztésére. A cég a héten közölte, hogy a vakcina ára a megrendelt mennyiség függvényében változó lesz a fejlett országok számára, illetve hogy az árazásban régiós megkülönböztetést is alkalmaznak majd.