Újabb kísérletnek veti alá oltóanyagát a Pfizer

Négy amerikai tagállamban indított pilot programokat a Pfizer. Most azt fogják tesztelni, hogy megoldható-e vakcinájuk nagy mennyiségben való szállítása és tárolása – írja a Reuters.

A Pfizer és a német BioTech által fejlesztett oltóanyag elosztása tekintetében a legnagyobb logisztikai kihívást az jelenti, hogy felhasználás előtt a vakcinát különleges körülmények között,

–70 fokos hőmérsékleten kell szállítani és tárolni.

A Pfizer először Rhode Island, Texas, Új-Mexikó és Tennessee államokban fogja tesztelni azt, hogy a gyakorlatban megoldható-e a vakcina szállítása és elosztása. A négy állam eltérő adottságokkal rendelkezik

KITERJEDÉS, LAKOSSÁGszám, VALAMINT INFRASTRUKTURa ÉS URBANIZÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL IS.

„Bízunk abban, hogy ennek a oltóanyag-szállítási kísérleti programnak az eredményei hasznosnak bizonyulhatnak más amerikai tagállamok, illetve külföldi kormányzatok részére is” – áll a Pfizer közleményében.

A gyógyszergyártó szerint a négy tagállam ezáltal nem fog hamarabb hozzájutni a vakcinához a többi államhoz képest.

A cégnél úgy számolnak, hogy várhatóan ezen a héten gyűlik össze elég adat a vakcina hatékonyságára vonatkozó kísérletekről ahhoz, hogy elkezdhessék az oltóanyag – sürgősségi helyzetben való – engedélyeztetését.

Az oltóanyagra már most nagy igény mutatkozik: az amerikai kormányzat 100 millió vakcina megrendelésére kötött szerződést a Pfizerrel – amelybe azt is beleírták, hogy a rendelések száma akár 500 millióra is emelkedhet –, valamint Európába is 300 millió vakcina érkezhet tőlük.

(Borítókép: A Pfizer épülete Spanyolországban. Fotó: David Benito / Getty Images)