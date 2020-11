Most már magyar szépanyját is emlegeti Károly

Romániát népszerűsítő dokumentumfilm-sorozatot készített Charlie Ottley brit újságíró, amelyet ez év nyarán mutattak be. A kisfilm külön vonzereje, hogy a nézőt Károly walesi herceg vezeti végig a legfőképpen Erdélyben forgatott képsorokon. A királyi méltóság elidőzött Romániában; a dokumentumfilmet is a herceg dél-erdélyi, zalánpataki birtokán mutatták be – igaz, a járvány miatt Károly távollétében. A walesi herceg narrátori közreműködésével bemutatott dokumentumfilmet arra fűzték fel, hogy Románia történelmi, kulturális, gasztronómiai múltját ismertessék, és belföldi turizmusra sarkallják a románokat.

Drakula örököse

Miközben Károly a filmben arról beszél: ezekben a nehéz időkben miért érdemes Romániban körülnézni, a képsorok javarészt görög bizánci ikonokkal pingált ortodox templomokat, tipikusan román gasztronómiát, román táncokat és népviseleteket mutatnak be. Károly a Drakula néven elhíresült keménykezű egykori román uralkodó, Vlad Tepes örökösének vallja magát.

Ez az öndefiníció egyben a magyarázata is romániai kötődésének.

A brit főméltóság egy, a román közvélemény ínyére megírt forgatókönyv alapján mondhatta ezt, ugyanis kivételesen büszke magyar felmenőire – mint az a későbbiekben ki is derült.

Az alig ötperces kisfilm nagy vihart keltett az erdélyi magyar – főleg a közösségi – médiában. Egymást kapacitálva ragadtak billentyűzetet jobboldali közírók, felháborodva cikkezve arról: a produkcióban a walesi herceg nem beszél a Romániában élő kisebbségekről, sem a szászokról, sem a magyarokról. Kivétel nélkül nehezményezik a hozzászólók, hogy a magyar kultúráról egyetlen szó nem esik, míg a kedvcsináló képsorok főként monarchiabeli magyar építményeket és Erdély városait is bemutatják.

Tőkés levelét megírta

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László is nyílt levelet is fogalmazott meg Károlynak, amelyben diplomatikusan ugyan, de nemtetszését fejezi ki amiatt, hogy Károly a film végén csak románul köszön el a nézőktől. A királyhágó-melléki püspök a brit udvar kiválóságának írt levelében arról is szól:

A román közvélemény tájékoztatásához és alakításához ma is változatlanul szükség van arra, hogy királyi fensége személyes példája révén elfogadják és megtanulják tisztelni az Erdélyre jellemző etnikai sokszínűséget, ezzel együtt pedig e régió jelentős magyar történelmi múltját és örökségét. Ebben királyi fenségének kiemelt szerepe lehet. Ezért tartottuk indokoltnak megkeresni észrevételeinkkel.

A református lelkész, egykori európai parlamenti képviselő kéri egyben a főméltóságot: ha Károlynak lehetősége adódik, a jelzett magyar vonatkozású történelmi, néprajzi és más jellegű Erdélyi értékeket hasonlóképpen kiemelje.

Hegedűs Csilla, a romániai magyar szövetség (RMDSZ) szóvivője elmondta, nem érheti bírálat a walesi herceget, mert számos erdélyi kastély restaurálásához pénzügyi alapot teremtett, így a bonchidai kastélyéhoz is.

A herceg diplomáciai kapcsolatai révén is nagyon sokat tesz Erdély és magyar múlt népszerűsítéséért

– mondta az Indexnek a romániai magyar szövetség kultúráért felelős alelnöke.

Nem késlekedett sokat Károly válasza. Ugyanis Nagy-Britannia és Románia közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 140. évfordulója alkalmából készült egy újabb videó, amelyben a walesi herceg már másképp fogalmaz. A diplomáciai sikerekről és közös brit–román múltról szóló, másfél órás filmben Károly üzenete 00:30-tól hallható.

De ki Rhédey Klaudia?

Húsz éve, amióta Károly Romániába látogat, sokat változott a két ország kapcsolata, nemhogy az elmúlt 140 év alatt. Gazdaság és kulturális szövetségesei is lettünk egymásnak – vallja a herceg. Arról sem feledkezik meg, hogy a brit gazdaságban sok ezer román(iai) munkavállaló dolgozik, akiknek becsületes munkáját nagyra értékeli.

Az újabb videóban arról is beszél:

Románia gazdag! Egyházi, nyelvi és kulturális értelembe véve is. Ha csak a székelyeket nézzük, vagy akár az erdélyi szászokat vagy zsidókat, de meg kell említenem a türkmén, tatár kisebbségeket is. Felsorolásomból nem hagyhatom ki a magyarokat, romákat, lipovánokat, akik mind példaértékűen élnek egymás mellett.



A walesi herceg büszkén beszél erdélyi felmenőiről, és származása szálait felfedve szól egyik szépanyjáról, Rhédey Klaudia magyar grófnőről is. Majd kitér karitatív tevékenységeire:

Örülök annak, hogy szerény eszközeimmel, az alapítványommal és kapcsolataimmal hozzájárulhattam az erdélyi örökségvédelemhez

– mondja Károly.