Blinken zenésztársa az Indexnek: Gitárosnak sem utolsó

Nagyon jó zenész, nemcsak kitűnő hangja van, de erőteljes színpadi megjelenése is

– állítja Joe Biden leendő amerikai elnök külügyminiszteréről, Antony Blinkenről egykori zenésztársa, Simonyi András. A 68 éves magyar diplomata – aki 2002 és 2007 között volt Magyarország washingtoni nagykövete, jelenleg pedig az Atlanti Tanács vezető kutatója az amerikai fővárosban – az Indexnek azt mondta, a Coalition of The Willing (A készségesek koalíciója) elnevezésű közös zenekarukban azért is muzsikált szívesen, mert az összekapcsolta a diplomáciát és a mindkét országban népszerű rockzenét:

„egyszerre szólt az agyhoz és a szívhez.”

A 2004-ben alapított Coalition of The Willing neve utalás George W. Bush amerikai elnök azt megelőző évben indított iraki háborújára; az abban részt vevő országok – köztük Magyarország – összességét nevezték a készségesek koalíciójának.

Nem akartunk nevetségessé válni, de biztosra mentünk: mindenki tudta használni a hangszerét

– eleveníti fel a banda gründolását Simonyi, aki elmondása szerint az Omega és az LGT zenekar köreibe tartozott, és közeli barátságban állt Presser Gáborral, aki azonban arra beszélte rá, menjen inkább egyetemre a rockzenészi pálya helyett. Ez 1970-ben volt.

A főként diplomaták alkotta washingtoni zenekarban Simonyi és Blinken (mindkettő: gitár, vokál) mellett olyanok léptek fel, mint

Jeff (Skunk) Baxter ismert amerikai gitáros;

Alexander Vershbow akkori moszkvai amerikai nagykövet, későbbi NATO-főtitkárhelyettes (dob);

Lincoln Bloomfield helyettes külügyi államtitkár (basszusgitár) és

Dan Poneman (gitár), később az energiaügyi miniszter első helyettese.

Az itt látható videófelvételen Simonyi fehér ingben és nadrágban gitározik, balján pedig az amerikai külügyminiszteri poszt várományosa játszik.

A banda a washingtoni zenei szcéna ismert szereplője lett. Simonyi – aki ma is tartja a kapcsolatot Blinkennel – úgy véli: Blinken a zenében megjelenített kreativitása visszatükröződhet a jövő amerikai külpolitikájában is. Annak azonban csak mérsékelt jelentőséget tulajdonít, hogy Blinkennek (anyja révén) magyarországi kötődése is van.

Kettőn áll a vásár

Magyarország Amerikának csak a geostratégiai folyamatok részeként érdekes

– mondja a zenész-diplomata, mindamellett úgy véli,

demokrata és republikánus oldalon is szemet szúr Washingtonban, hogy Magyarország Oroszország és Kína felé sodródik éppen akkor, amikor Amerika legkomolyabb stratégiai kihívását a kínai előrenyomulás jelenti.

Azért, hogy ez megváltozzék, Magyarország is sokat tehet, ez pedig egy emberen múlik

– állítja Simonyi András Orbán Viktor miniszterelnökre utalva.

„Csak drukkolni tudok, hogy jól alakuljanak a kapcsolatok a Biden-elnökséggel. Ez a mindenkori magyar kormány érdeke is” – teszi hozzá.

Joe Biden most 58 éves kiszemeltje – akinek apja, Donald Blinken 1994 és 1997 között az USA budapesti nagykövete volt demokrata párti politikai kinevezettként – a Coalition of The Willing megalapításakor a szenátus külügyi bizottságának apparátusát vezette. A bizottság élén ekkor Joe Biden állt. Blinken nemzetbiztonsági tanácsadóként 2009 és 2013 között akkor is közvetlenül együtt dolgozott Bidennel, amikor utóbbi Barack Obama alelnöke volt.

