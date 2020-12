Megint megerősítették Biden győzelmét Georgiában

Újra hitelesítették a november 3-i elnökválasztás eredményét Georgia államban, triplán megerősítve Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét, amit a republikánus párti Brad Raffensperger, a választás lebonyolításáért felelős helyi főhivatalnok jelentett be hétfőn –írta az MTI.

A szavazatokat kézzel számolták újra, miután Donald Trump amerikai elnök választási kampánycsapata a hétvégén bírósági keresetet nyújtott be a georgiai eredmény érvénytelenítéséért, mert szerintük több georgiai szavazópolgár eskü alatt vallja, hogy csalás történt a választáson.

Annak ellenére újraszámolták a szavazatokat, hogy Brad Raffensperger és több más tisztségviselő többször leszögezte, nincs bizonyíték arra, hogy a választásokon tömeges csalás történt volna. Trump ennek ellenére továbbra is csalást emlegetett egy fehér házi rendezvényen, ahol hazáját egy harmadik világbeli országhoz hasonlította, ahol elcsalható egy elnökválasztás.

Az Index is beszámolt róla korábban, hogy , Georgiában először november 20-án hitelesítették az eredményt, mert csak kis különbség volt a demokraták és a republikánusok közt, amely már akkor is Biden győzelmét erősítette meg. A megválasztott elnök az amerikai elektori kollégium 306 szavazatát szerezte meg, Trump 232-t, és Georgia tizenhat elektori szavazatot ad, ami azt jelenti, hogy ha Biden veszített volna, akkor is övé az elektori szavazattöbbség.