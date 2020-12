Jövő héten szavazhat a gestapozó Deutsch Tamás kizárásáról a néppárti frakció

Othmar Karas az Európai Néppárt alelnöke azt kérte a pártcsalád európai parlamenti frakciójától, hogy a jövő héten tartsák a szavazást. Twitter-üzenetében a politikus azt írta, hogy Deutsch Tamás bocsánatkérése nem volt őszinte, és igazából nem is vonta vissza a kijelentéseit.

A fideszes Deutsch Tamás kizárását is maga Othmar Karas kezdeményezte a múlt héten. Az osztrák politikus aláírásgyűjtésbe kezdett, miután a magyar politikus a Gestapo és az ÁVO érveléséhez hasonlította Manfred Weber német EP-képviselő egyik megjegyzését.

Othmar Karas a Twitteren felhívta a figyelmet arra is, hogy Deutsch Tamás kizárásának kezdeményezését 17 EU-ország 40 néppárti képviselője írta alá, és hogy a néppárti frakció többsége is mögötte áll. Az osztrák politikus írta azt is, hogy szerinte ez nem személyes ügy és nem véleményekről szól, mert szerinte „teljesen elfogadhatatlan” összehasonlítani a jogállami mechanizmust a Gestapóval, nemzetszocializmussal és a kommunizmussal.