Orbán Viktor: Megvédtük a magyarok pénzét

„Azt hiszem, hogy megvolt az utolsó kör is a magyar delegáció termeiben, összejöttek azok a miniszterelnökök, akik a végső döntést meghozták és lefutottuk az utolsó kört is, megvan a megegyezés, pillanatokon belül be is jelentik” – újabb videó került ki Orbán Viktor Facebook -oldalára pillanatokkal azt megelőzően, hogy kijöttek hírek, hogy megállapodás született Brüsszelben, és megkezdődhet a költségvetés és a helyreállítási alap alkalmazása és a gazdaság újjáépítése.

A miniszterelnök arról beszél, hogy mindenki az utolsó lapját is kijátszotta, minden tétet megtett, az ítélet megszületett. Győztünk, mert nehéz időkben, mint a járvány, mint a gazdasági válság, nincs idő arra, hogy most folytassunk le olyan politikai, ideológiai vitákat amelyek hátráltatnak bennünket a cselekvéseben. Győzött a józan ész, mert Európa egységét sikerült megőrizni.