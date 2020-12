Ausztriában nem enyhítenek a szabályokon karácsonykor

Az osztrák kormány péntek este döntött a karácsonyi és szilveszteri ünnepek járványügyi szabályairól, miszerint a szomszédos országban

marad az este 8 és reggel 6 óra közötti idősávra vonatkozó kijárási korlátozás, és a találkozásokat két különböző háztartás között 12 főben (6 felnőtt és 6 gyerek) maximálták.

Ez alól kivételt csak szenteste és karácsony első napja jelent majd, amikor 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozása két napig megengedett lesz – mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár. December 26-ától viszont a jelenleg is érvényben lévő szabályozások lépnek újra életbe. December 31-én ugyan egy napra feloldják az éjszakai kijárási korlátozást, de a létszámra vonatkozó szabályozás érvényben marad. Ez azt jelenti, hogy idén Ausztriában is elmaradnak a nagy szilveszteri partik, amelyek a kancellár szerint katasztrófát jelentenének januárra nézve.

Ezen túlmenően a frekventált helyeken szabadtéren is maszkot kell majd viselni. Hogy ez a rendelkezés mely közterületekre lesz kötelező érvényű, arról a tartományok saját hatáskörben dönthetnek. A munkahelyeken is kötelező lesz a maszkviselés ott, ahol a kellő védőtávolság nem biztosítható. A jelenleg zajló tömeges tesztelések második körét január elejére jelentette be a kormányfő, a célzott szűréseket pedig kiterjesztik:

ezentúl minden olyan területen, ahol közeli érintkezés léphet fel az emberek között, kétheti rendszerességgel, kötelező érvénnyel tesztelik majd a dolgozókat. A pedagógusokon túlmenően ebbe a csoportba tartoznak például a fodrászok, kozmetikusok, masszőrök is.

A kancellár kiemelte, hogy a védelmi szabályok betartása döntő fontosságú, hiszen a járványon még messze nem vagyunk túl, valamint újfent felhívta a lakosság figyelmét a tömeges tesztelésen való minél nagyobb arányú részvételre. Ausztriában az elmúlt 24 órában 2900 embernél igazolták a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 315 489 esetet regisztráltak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe pénteken 126-an haltak bele, az elhunytak száma így már 4289-re emelkedett.