Újfent több ezren tüntettek Donald Trump amerikai elnök mellett az Egyesült Államok több városában helyi idő szerint szombaton. Washingtonban a demonstrálók összecsaptak az Antifa-mozgalom aktivistáival − írja az MTI. A WRC-TV nevű washingtoni televíziós csatorna arról számolt be:

Négy embert szúrt sebekkel kórházba szállítottak.

A rendőrség Twitter-üzenetben 23 személy őrizetbe vételét jelentette be. Az elnököt támogató tüntetők között feltűntek a Stop the Steal (Állítsd meg a lopást) nevű csoport tagjai is, akik a szerintük elcsalt november 3-i elnökválasztás nyomán jöttek létre, valamint a Proud Boys (Büszke Fiúk) nevű csoport. Az utóbbiak éjjel a Fehér Ház közelében összecsaptak az Antifa-, illetve a Black Lives Matter- (BLM, Fekete életek számítanak) mozgalom tagjaival − tudtuk meg a Reuters hírügynökség helyszíni beszámolójából. Az AP hírügynökség szerint a Proud Boys csoportjából többen golyóálló mellényt viseltek; a tüntetők a „Még négy év!” jelszót skandálták. Minnesota, Nebraska és Alabama államokban szintén folynak a tüntetések.

Trump Twitter-üzenetben közölte, nem tudott a gyűlésről, de örömét fejezte ki.

A tüntetések az után alakultak ki, hogy a Legfelsőbb Bíróság visszadobta Trump kereseteit.