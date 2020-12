Elkapta a koronavírust a 71 éves orvos, aki egymaga lát el Kolozsváron 96 lakót

Hősként ünneplik a kolozsvári Theodóra Idősek Otthonának lakói Szentágotai Lórántot, az intézmény 71 éves magyar orvosát. A koronavírus három hete robbant be az intézményben, a szakember azonban nem ijedt meg, tovább folytatta a 96 lakó ellátását, akikkel közösen vonult karanténba – írja a Ripost.

Nagyon szívén viseli a betegei sorsát, a gyógyszereket 26 éve minden reggel ő számolta ki nekik. Megbecsüli a lakókat, és ők is nagyon ragaszkodnak a doktor úrhoz, családtagként szeretik. Amióta járványhelyzet van, be is költözött az otthonba