Húsz százalékos részvétellel ért véget az országos tesztelés Ausztriában

Az előzetesen reméltnél jóval alacsonyabb, mindössze húszszázalékos volt a részvétel a szomszédos Ausztriában a tömeges Covid–19-szűréseken – adta hírül az MTI. Az osztrák kormány hatvanszázalékos részvételben bízott a kilencmillió lakosú országban. A legtöbben Alsó-Ausztriában mentek el a vizsgálatokra, míg a fővárosban, Bécsben volt a legalacsonyabb, mindössze 13,5 százalékos a részvétel. A bécsiek távolmaradását, Peter Hacker, a város egészségügyi tanácsos azzal indokolja, hogy a főváros régóta tesztel saját szervezésben.

A kétmillió tesztre jelentkező közül

mindössze 4200 fertőzöttet találtak,

akiknél elsőre antigéngyorstesztet végeztek, és ha az pozitív lett, akkor azt PCR-teszttel erősítették meg. Ami a fertőzöttségi szintet illeti, a tartományokban nagyjából hasonló eredmények születtek: 0,14 és 0,53 százalék közötti pozitív esetet találtak.

Az osztrák egészségügyi miniszter, Rudolf Anschober az alacsony részvétel ellenére bizakodva nyilatkozott, hiszen az összes kiszűrt ember tünetmentes volt, így őket el lehetett különíteni, mielőtt másokat megfertőzhettek volna.

Az országos teszteléssel nem értek véget a szűrések, hiszen több tartomány, például Tirol és Felső-Ausztria is bejelentette, hogy a karácsony előtti, illetve utáni héten is folytatni kívánja a tesztelést, ezzel szeretnék a nyugodt, biztonságosabb rokonlátogatásokat elősegíteni. Emellett Bécsben is elérhető marad az ingyenes szűrési lehetőség is mindenki számára, ráadásul az osztrák oktatási minisztérium bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt meghosszabbítják az iskolai téli szünetet, mert a tanítás újrakezdése előtt tesztelni szeretnék a pedagógusokat és a diákokat is.