Kijárási tilalmat vezetnek be Szlovákiában

Szlovákiában szombattól egész napos kijárási tilalom lesz érvényben a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Marek Krajcí egészségügyi miniszter a pozsonyi kormány szerdai ülése után.

A tilalom december 19-én reggel öt órától lép hatályba, és egyelőre nem pontosították, hogy meddig tart. A kijárás tiltása nem vonatkozik a munkába járásra, valamint azokra, akik élelmiszert vagy üzemanyagot mennek vásárolni, illetve a postára, bankba vagy internetes üzletek kiadóhelyeire tartókra. A szerdán elfogadott kormányintézkedést az egészségügyi miniszter a „rendkívül komoly” járványhelyzettel indokolta. A tervezettnél két nappal korábban, szintén szombattól lép érvénybe az üzletek zárva tartása is, amely az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével minden üzletre vonatkozik. Ez az intézkedés az előzetes bejelentés szerint legalább 3 hétig marad érvényben.

Szlovákiában a múlt héten jelentették be az újabb szigorításokat. Ezek részét képezi az is, hogy hétfőtől a szállodák és más szállásadóhelyek már csak olyan vendégeket fogadhatnak, akik 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet tudnak felmutatni. A pozsonyi kormány szerdai ülésén jóváhagyta az ország Covid–19 elleni oltási stratégiáját is. Ebben azzal számolnak, hogy az 5,5 milliós ország lakosságának mintegy 60-70 százalékát folyamatosan, négy hullámban oltják be.