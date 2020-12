Rekordot döntött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban

Az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek és halálos áldozatok száma is rekordot döntött az Egyesült Államokban − derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtöki adataiból.

Szerdán 247 403 fertőzöttet és 3656 halálos áldozatot regisztráltak az országban.

Az eddigi legmagasabb értéket december 11-én regisztrálták, amikor 233 133 új esetet és 3306 halálos áldozatot jelentettek be. A 330 milliós országban ezidáig összesen körülbelül 16,9 millió embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, a járvány kezdete óta pedig több mint 307 500-an haltak bele a kórba − írja az MTI. Az vírus elleni oltási kampány hétfőn vette kezdetét az államban,

elsőként egy New York-i ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett vakcinát.

Az Egyesült Államokban is az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonokban élőket oltják be először. Moncef Slaoui, a járványellenes kormányzati programért felelős egyik kutató, az amerikai oltási kampány vezetője elmondta: a terveik szerint elegendő oltóanyag áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy jövő év március közepéig már 100 millió amerikai be legyen oltva a koronavírus ellen.