Mike Pence-t pénteken, Joe Bident a jövő héten oltják be

Mike Pence amerikai alelnököt pénteken, Joe Biden megválasztott elnököt pedig a jövő héten oltják be az új típusú koronavírus ellen – írja az MTI a helyi idő szerint szerdán közzétett washingtoni híradásra hivatkozva.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint a 61 éves Pence nyilvánosan kapja meg az oltást. Erre Joe Biden is ígéretet tett: annak érdekében, hogy növelje a vakcinába vetett bizalmat, ő is nyilvánosan adatja be magának az oltóanyagot. A 78 éves politikus életkora miatt veszélyeztetett a járvány szempontjából. Az amerikai járványügyi hatóságok múlt szombaton tettek hivatalos javaslatot az oltókampány megkezdésére a Pfizer és a BioNtech által kifejlesztett, és már engedélyezett vakcinával.