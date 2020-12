Trump szerint Kína, külügyminisztere szerint Oroszország áll az amerikaiak elleni hackertámadások mögött

Donald Trump amerikai elnök – Mike Pompeo külügyminiszternek ellentmondva – azt közölte szombaton a Twitteren, hogy Kína állhat az amerikai kormányhivatalok és más fontos létesítmények elleni hackertámadások mögött. Az elnök azt is elmondta, hogy szerinte ezek a támadások nem is olyan súlyosak, mint amilyennek sokan leírják őket.

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo