Nagy-Britanniát épp elszigetelik

Az Európai Unió is foglalkozik ma azzal, hogy a Nagy-Britanniában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése káoszt okoz – és nemcsak a közlekedésben. A BBC arról is beszámolt, hogy már Kanada is blokkolja a Nagy-Britanniából érkező légi járatokat. Korábban több európai ország — például Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Írország, Hollandia, Románia — döntött így.

Egészségügyi szakértők szerint az új mutáns vírus 70 százalékkal terjed gyorsabban, ám arra nincs bizonyíték, hogy több halálesetet okozna.

Leállt a Franciaországba tartó járműforgalom a délkelet-angliai Dover kikötőjében ma, mert a francia oldalon nem fogadják a teherforgalmat a Nagy-Britanniában feltűnt új koronavírus-változat gyors terjedése miatt

– jelentette az MTI londoni tudósítója. Ez olyan járművekre vonatkozik, amelyekkel gépkocsivezetők, utazószemélyzet, utasok is átkelnének Franciaországba. Az utazószemélyzet és utasok nélküli teherszerelvények átkelését a francia hatóságok továbbra is engedélyezik.

Dover és a szemközti Calais a világ két legforgalmasabb nemzetközi tengeri kompkikötője; a karácsonyi áruszállítási csúcsidőszakban naponta átlagosan tízezer kamion kel át a két dokk között.

A brit Élelmiszer- és Üdítőital-szövetség (FDF) vezérigazgatója, Ian Wright ma közölte: a Dover és Calais közötti átkelő teherforgalom felfüggesztése súlyos fennakadást okozhat karácsony előtt a friss élelmiszerek nagy-britanniai kínálatában, illetve a brit élelmiszerek és italáruk exportjában. Az FDF vezetője felszólította a brit kormányt, hogy sürgősen vegye rá Franciaországot a korlátozás feloldására.

A Brit Kiskereskedelmi Szövetség ugyanerre szólította fel a brit kormányt. Ez a szervezet ugyanakkor jelezte: a korlátozás nem okoz azonnali áruhiányt Nagy-Britanniában, mivel a kiskereskedelem karácsony közeledtével már feltöltötte raktárait. Hollandia sem fogad kompokat Nagy-Britanniából.

A gyors vírusmutáns miatti riadalom elérte már Törökországot, Izraelt, Kuvaitot és Salvadort is, ezek az országok sem fogadnak Nagy-Britanniából érkező közvetlen légi járatokat.

Az MTI összesítése szerint

Hollandia legalább december 31-ig nem fogad repülőket brit területekről,

Belgium egyelőre csupán 24 órára - vasárnap éjféltől kezdődőn - vezeti be a tilalmat, ugyanakkor leállította a vasúti forgalmat is brit viszonylatban.

Ausztria szintén bejelentette, hogy nem engedi brit repülők leszállását légikikötőiben, ám a tilalom kezdetének időpontja még nem ismert.

Németország repterei vasárnap éjféltől nem fogadhatnak járatokat Nagy-Britanniából és Észak-Írországból. A rendelkezés egyelőre december 31-ig érvényes.

Franciaország csak 48 órás beutazási tilalmat vezetett be - amely vasárnap éjféltől érvényes -, ám mindenkire vonatkozik, aki az Egyesült Királyságból érkezne, akár repülővel, komppal vagy vasúton.

Írország szintén korlátozza a légi-, a tengeri és a szárazföldi érkezést az Egyesült Királyságból, és szintén egyelőre csak két napra. Kedden fogja eldönteni, hogy meghosszabbítja-e.

Románia hétfőn 19 órától nem fogad két héten keresztül az Egyesült Királyságból repülőgépeket, vasárnap éjféltől pedig az Egyesült Királyság felkerül a járvány szempontjából kockázatos országok listájára is, az innen érkezőknek ezért két hétig karanténba kell vonulniuk.

Kanada, Kuvait és Salvador sem fogad repülőket az Egyesült Királyságból.

Svédország hétfőn fog dönteni beutazási korlátozásokról az Egyesült Királyság viszonylatában.

Görögország továbbra is engedi légikikötőiben leszállni a brit földről érkező utasszállító gépeket, viszont három napról egy hétre hosszabbította meg a Nagy-Britanniából érkezők kötelező karanténját.

Csehország sem állította le a légiforgalmat az Egyesült Királyságból, viszont máris szigorított az onnan érkezőkre vonatkozó karantén szabályain.

Spanyolország az Európai Bizottsághoz fordult iránymutatásért.