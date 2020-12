Szlovákiában csak húsvétkor lesz tömeges oltás

Szlovákiában az új típusú koronavírus elleni oltóanyag széles körben valószínűleg jövő húsvét környékén lesz elérhető

– közölte az egészségügyi minisztérium.

Jelenleg 25 oltóállomás áll rendelkezésre, ahol az oltások beadása mellett tárolni is képesek az oltóanyagot. Ezek számát fokozatosan növelni fogják. A vakcinázásra már felkészült több kórház is, a közleményben konkrétan Nyitrát, Pozsonyt, Besztercebányát és Kassát említik. Mobiloltó csapatokat is összeállítanak majd, ők fogják beoltani a szociális intézetek bentlakó ügyfeleit – írta az Ujszo.com.

Kapcsolódó Covid–19: szomorú szlovák halálozási rekord Szlovákiában ismét háromezer fölött van az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma.

Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője elmondta: azt tervezik, hogy a jövő évben összesen több mint hárommillió lakost fognak beoltani, tehát nagyjából annyit, mint ahányan részt vettek az országos tesztelésen.

Az első hullámban az egészségügyi dolgozókat, a szociális intézetek alkalmazottait és a kritikus infrastruktúra területén dolgozókat készülnek beoltani. A második hullámban a szociális intézetek ügyfelei, a 65 évnél idősebb páciensek és a krónikus betegek kaphatják meg a vakcinát. A harmadik hullámban oltanák be a további rizikócsoportok tagjait, a negyedik hullámban pedig a többi, 18 évnél idősebb lakost.

Az oltás önkéntes alapon fog működni, az oltóanyag ingyenes lesz.