Lukasenka elutasítja, a szaúdi trónörökös már túl is van a vakcinán

Miközben világszerte az államfők, állami vezetők igyekeznek mielőbb beoltatni magukat, szembemenve a mainstreammel, nem akarja beoltatni magát az új típusú koronavírus ellen a fehérorosz elnök. Aljakszandr Lukasenka ezt egy minszki gyermekinfektológiai kórházban tett látogatása során közölte az MTI szerint.

Több vezető politikus is megkapta már a vakcinát, hogy ezzel meggyőzze a helyi lakosságot annak biztonságosságáról, így például a 78 éves Joe Biden megválasztott amerikai elnök, a 71 éves Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, a 45 éves Ana Brnabić szerb kormányfő is túl van már az oltáson. A 66 éves Andrej Babiš cseh miniszterelnök vasárnap, az oltási kampány megindultával készül beadatni magának a vakcinát. A 34 éves Sebastian Kurz osztrák kancellár, valamint a 49 éves Justin Trudeau kanadai miniszterelnök viszont úgy döntött, hogy akkor oltatja be magát, amikor a saját korcsoportja kerül sorra a nemzeti kampány során.

A fehérorosz elnök viszont kijelentette, hogy a szkeptikusok közé tartozik.

Azt mondta, tudatta az egészségügyi miniszterrel, hogy nem fogja kérni a vakcinát. Lukasenka szerint:

Tavasszal nagyjából 1,2 millió lakost terveznek beoltani az országban. Lehet, hogy 2 milliót, attól függően, hogy az emberek mennyire lesznek hajlandóak erre

– tette hozzá a fehérorosz elnök, hangsúlyozva az oltás önkéntes jellegét.

A fehéroroszok 5-6 különböző vakcina beszerzését tervezik, de vélhetően az országban leghamarabb az orosz oltóanyag lesz elérhető, amelyet részben importálnak, részben helyben fognak előállítani. Az egészségügyi minisztérium hétfőn engedélyezte az orosz Szputnyik V vakcina használatát. A tárca szerint az oltási kampány januárban veszi kezdetét.

Egyébként Lukasenka július végén jelentette be, hogy orvosai megállapítása szerint tünetmentesen átesett a fertőzésen. Később kifejezte reményét, hogy „ez a ragály még egyszer nem fogja zaklatni”. A Fehéroroszországot bő negyedszázada irányító Lukasenka korábban azt hangoztatta, hogy:

az államában senki sem fog meghalni koronavírus-fertőzésben, és a járvány ellenszerei között a vodkát, a szalonnát, a jégkorongot és a szaunázást emlegette.

Az elnök „pszichózisnak” minősítette a világon a járvány miatt bevezetett óvintézkedéseket, és azt hangoztatta, hogy az emberek számára az éhínség és a munkanélküliség lesz végzetes, nem pedig Covid–19.

Nem így vélekedik a rijádi trónörökös herceg, Mohamed bin Szalmán. Ő elsőként adatta be magának a vakcinát Szaúd-Arábiában. Az ország egészségügyi minisztériuma által kidolgozott oltási terv részeként a lakosság mintegy hetven százalékának akarják beadni a vakcinát a jövő év végéig. Az oltóanyagot ingyenesen biztosítják a királyság állampolgárainak és tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi lakosoknak.

A szunnita királyság december közepén engedélyeztette az új típusú koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett vakcinát.