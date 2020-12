A koronavírus hosszú távon is torzíthatja a szaglást

Számos koronavírus-fertőzésen átesett személy beszámolója szerint a szaglószervek működését hosszú távon is befolyásolhatja a vírus – írja a Sky News.

Az már korábban is ismert volt, hogy a betegség idején a szaglás elvesztése is a tünetek közé tartozhat, most azonban úgy tűnik, hogy a betegség után sem mindig működnek tökéletesen a szaglószervek.

A parozmia egyszerűen megfogalmazva a szaglás torzulását jelenti, és általában vírusos fertőzések utóhatásaként szokott jelentkezni.

Úgy fest, a koronavírus-fertőzésnek is következménye lehet ez az állapot, mivel a betegségen átesett személyek közül sokan jelentették, hogy ezt tapasztalták.

A korábbi fertőzöttek leggyakrabban hal, odaégett piritós vagy a kén szagát éreztek – olyankor is, amikor ezek egyike sem volt a közelükben.

A parozmia ugyanis abból ered, hogy a betegségek során torzul a szaglóidegek működése, és aztán az agy az ezek által közvetített információkat nem tudja megfelelően elképzelni.

Nirmal Kumal fül-orr-gégész professzor a tapasztalatokról beszámolva elmondta, hogy elsősorban a fiatalokat, valamint az egészségügyi dolgozókat érintheti ez az állapot.

Egy ember azt mondta, hogy minden szag helyett halszagot érez

– mondta a tapasztalatokról beszámolva. Egy Sussex megyében élő nő pedig arról számolt be, hogy minden szag helyett egyfajta „nehezen leírható, betegesen édes” szagot érez. Annak ellenére, hogy korábban imádta a kávét, most elviselhetetlennek tartja az illatát is.