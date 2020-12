Engedélyezték az AstraZeneca vakcináját az Egyesült Királyságban

Engedélyezte szerdán a brit gyógyszerfelügyelet az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájának forgalmazását.

A szigetországban a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinájával már 600 ezernél is több embert oltottak be, de az AstraZeneca vakcinája mégis sorsdöntő lehet a járvány leküzdésében, nemcsak Nagy Britanniában, de világszerte is – írta meg korábban az Index.

EZT AZ OLTÁST A GYÁRTÓ UGYANIS KEZDETBEN ÖNKÖLTSÉGI ÁRON, TEHÁT DÓZISONKÉNT 4 DOLLÁRÉRT BOCSÁJTJA RENDELKEZÉSRE, AZ AMERIKAI OLTÓANYAGOK 25-30 DOLLÁROS ÁRÁVAL SZEMBEN.

Így ez a szegényebb országok számára is elérhető alternatívát jelent majd. Ebben nagy szerepe lesz annak is, hogy ezt az oltást nem kell mínusz 70 fokon szállítani, elég hozzá a szokványos hűtőgépek által biztosított 2–8 fokos hőmérséklet.

A vakcinagyártók közül messze az AstraZeneca szerződött le a legtöbb oltóanyag legyártására, világszerte több mint 3 milliárd adagra kaptak eddig előzetes megrendelést.

Figyelemre méltó, hogy India egymaga egymilliárd dózist rendelt ebből az oltásból. A gyártó részéről Pascal Soriot kommentálta a történteket, hozzátéve, hogy meggyőződésük szerint az eddig megismert mutáns vírusok ellen is védeni fog az oltás, de ezt folyamatosan vizsgálják. Ennél többet azonban jelenleg nem árulhatnak el, mert a kutatások eredményei publikálásra várnak, pillanatnyilag sajtóembargó köti őket. Az eddig megjelent adatok alapján az egyik legtekintélyesebb orvosi szaklap, a Lancet főszerkesztője, Richard Horton szerint is ennek a vakcinának lesz a legnagyobb jelentősége a vírus elleni globális immunitás elérésében.