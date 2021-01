Bővítik az oltottak körét Franciaországban

A francia egészségügyi miniszter, Olivier Véran kedden kijelentett, hogy felgyorsítják a koronavírus elleni oltókampányt, továbbá azt is közölte, hogy az országban is azonosítottak több, a brit vírusmutáció okozta fertőzéses esetet − számolt be az MTI.

Kibővítjük, felgyorsítjuk és egyszerűbbé tesszük az oltási stratégiánkat

− mondta a miniszter. Hozzátette, hogy az oltási kampányt kiterjesztik a tűzoltókra és az 50 év fölötti szociális munkásokra, valamint január végéig elkezdik az otthonaikban élő 75 évesek és a 75 év fölöttiekoltását is.

Eredetileg januárban csak az idősotthonok lakói és dolgozói kaphatták volna meg az oltást. Az ellenzék korábban hevesen bírálta a kormányt az oltási kampány lassúsága miatt.

A miniszter reményei szerint a héten engedélyezik a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni védőoltását, amellyel kapcsolatban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hétfőn jelezte, hogy a legrövidebb időn belül állást foglal. Egyúttal bejelentette, bővítik az oltóközpontok számát, és reményét fejezte ki, hogy a jövő hétre már körülbelül 300 ilyen központot sikerül kialakítani.

Mindazonáltal, egyelőre nem lehetséges a járványügyi korlátozások enyhítése, már körülbelül egy tucat ember szervezetében azonosították a SARS2 koronavírus angliai mutációját. Szavait megerősítette Martin Hirsch, a párizsi közkórházak igazgatója is a France2 közszolgálati televíziónak adott nyilatkozatában.

Arnaud Fontanet, a kormány mellett működő tudományos tanács tagja a France Info hírrádióban hétfőn szintén azt közölte,

a vírus terjedése egyelőre túl erős ahhoz, hogy enyhítések legyenek.

A korlátozásokról és az éttermeket érintő rendelkezéseket Jean Castex belügyminiszter csütörtökön tart sajtótájékoztatót.

A világ országai közt Franciaországban a legmagasabb azoknak a száma, akik szkeptikusak az oltással szemben − írja a Reuters.