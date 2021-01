Vesztegzárkisokos

Mi történt?

Egész Angliára zárlatot rendelt el hétfőn a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. Az okok között szerepelt, hogy a mutálódó és gyors terjedésű vírus miatt a kórházak nagyobb nyomás alatt vannak, mint bármikor a járvány kitörése óta.

Mikor volt a bejelentés?

A lezárást magyar idő szerint nyolc órakor jelentette be a televízióban Boris Johnson brit miniszterelnök. A változásokhoz való alkalmazkodásra viszonylag kevés idő jutott, éjféltől már életbe is léptek a szigorú korlátozások. Az új szabályokat szerda hajnalban fogják törvénybe foglalni, és még aznap a parlament elé is kerülnek.

Melyek a főbb korlátozások?

Senki nem hagyhatja el otthonát, csak meghatározott esetekben, ugyanúgy, mint a márciusi lezárások idején.

Ezek közé tartozik a halaszthatatlan egészségügyi ellátás, az élelmiszervásárlás, sportolás, illetve a munkába járás azok számára, akiknek az otthonról való munkavégzése nem megoldott.

Minden iskola, beleértve a felsőoktatási intézményeket is, keddtől zárva tart. Az intézmények távoktatásra állnak át.

Az óvodák továbbra is nyitva tartanak.

A nyár végi iskolai vizsgákat átütemezik.

Az éttermek folytathatják a házhozszállítását, de az alkohol-házhozszállítás mostantól tilos.

A nyílt téri sportlétesítmények, mint a golfpályák vagy teniszpályák zárva kell hogy tartsanak. A játszóterek azonban nyitva lehetnek.

Az amatőr csapatsport nem engedélyezett de az élsport tervezett rendezvényeit - köztük az első osztályú angol labdarúgó-bajnokság, a Premier League mérkőzéseit - közönség nélkül meg lehet tartani.

A szabadtéri testmozgást napi egy alkalomra kell korlátozni, és lehetőleg egyedül vagy legfeljebb egy másik emberrel lehet végezni.

Mit ígér Boris Johnson?

az előttünk álló hetek lesznek a legkeményebbek, de most már úgy tűnik, hogy nemsokára a küzdelem végére érünk.

A miniszterelnök ígéretet tett arra is, hogy február közepéig az oltási terv első négy kategóriájában szereplők mindegyike február végéig megkapja az első oltást.

Mi az oltási rend az Egyesült Királyságban?

az idősotthonok lakói és a nyolcvan év felettiek

a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók

a hetven év felettiek

a krónikus betegek

(Az első négy kategóriába több mint tizenhárom millió ember tartozik.)

Mi a különbség a korábbi zárlathoz képest?

Boris Johnson szerint az, hogy Angliában éppen történetének legnagyobb oltási kampánya zajlik, és eddig több embert oltottak be, mint Európa többi részén együttvéve.

Fokozható-e az oltási tempó?

Az oltás folyamata egyre gyorsul, annak köszönhetően, hogy már a mai napon engedélyt kapott Oxford–AstraZeneca vakcina is elérhető.

Miért aggasztó jelenleg a helyzet az Egyesült Királyságban?

Nick Triggle, a BBC egészségügyi szakújságírója közölte: karácsony óta ötven százalékkal növekedett a vírussal kórházban ápoltak száma, ami az összehasonlítás kedvéért, tizennyolc kórház teljes kapacitásának felel meg. Az angliai foglalt kórházi ágyak harminc százalékán covidos betegek fekszenek. De ami igazából aggasztó – emelte ki –, hogy ez a szám rohamosan növekszik. Csak a legutóbbi hat nap alatt naponta ötvenezer új esetet regisztráltak, ezeknek a betegeknek a jó része még csak most fog ellátásra kerülni.

Ha el kívánják mondani saját élményeiket az eseményekkel kapcsolatban, szívesen várjuk Angliában élő honfitársaink leveleit az ugyelet@index.inda.hu e-mail-címre.