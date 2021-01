A szerbek választhatnak, melyik vakcinát kérik

Szerbiában már az interneten keresztül is lehet jelentkezni a koronavírus elleni védőoltásra.

Az is megadható, hogy bármelyik vakcinát felvenné az érintett, ahogy az elérhető lesz – írta a Pannon RTV.

Itthon a Koronavírus Sajtóközpont még decemberben, csaknem egy hónapja azt közölte:

Bízunk abban, hogy jövő tavasszal ott tartunk majd, hogy minden Magyarország által megrendelt külföldi vakcina rendelkezésre fog állni, és akár többféle, a hatóság által is engedélyezett vakcina is lesz nagy mennyiségben, amelyekből akkor majd akár választani is lehet.