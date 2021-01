Péntektől csak negatív teszttel lehet Angliába utazni

Az Angliába utazóknak péntektől 72 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk az őket szállító közlekedési vállalatoknak − adta hírül az MTI.

Az intézkedés a repülőgéppel, hajóval vagy vonattal Angliába érkezőkre vonatkozik, és

a közlekedési cégek megtilthatják azoknak az utasoknak a felvételét, akiknek nincs utazásra jogosító negatív koronavírustesztjük.

A britek még múlt héten bejelentették, hogy ettől a héttől csak azok léphetnek az országba, akiket indulás előtt tesztelnek koronavírusra, és annak eredménye negatív. Ez nemcsak a külföldi, de a brit állampolgárokra is vonatkozik. Akkor még nem jelentették be, melyik naptól kell eleget tenni ennek a kötelezettségnek.

A rendelkezés január 15-én, brit idő szerint hajnali 4 órakor lép életbe

− jelentette be Robert Courts, a tárca helyettes parlamenti államtitkára kedden. A külföldről érkezőknek szabványos diagnosztikai szűrést, például PCR-tesztet, egyes esetekben gyorstesztet kell végeztetniük.

A 11 évesnél fiatalabb gyerekek, valamint az árufuvarozásban dolgozók és a közlekedési vállalatok járműveinek személyzete kivételével ez az intézkedés mindenkire vonatkozik, azokra is, akik a brit kormány által az angliai karanténkötelezettség alól mentesített országokból érkeznek.

Azokat, akik a kötelezettség alól nem mentesített országokból – köztük Magyarországról – utaznak Angliába, a negatív koronavírus-szűrési lelet sem menti fel a kötelező tíznapos angliai karantén alól.

A karanténmentesített országok tavaly nyáron összeállított listáján eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptemberben lekerült erről a listáról, és azóta a Magyarországról érkezőknek is tíz napot – illetve ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét – elkülönítésben kell tölteniük.

A brit határőrizeti hatóságok is ellenőrzik, hogy a beutazóknak van-e negatív koronavírus-leletük, és a szabálysértőkre helyszíni bírság róható ki. Ennek összege 500 fontról (több mint 200 ezer forintról) indul.

Azok a közlekedési vállalatok is pénzbüntetésre számíthatnak, amelyek negatív koronavírus-szűrési lelet nélküli utasokat szállítanak Angliába.

Arra is van lehetőség, hogy lerövidítsék a karanténidőszakot, ha az indulásuk utáni ötödik napon újabb koronavírus-szűrést végeztetnek, és ennek eredménye is negatív. Ezt a lehetőséget decemberben vezette be a brit kormány, de ilyen célból csak fizetős brit magánszolgáltatóknál lehet tesztet végeztetni, a brit állami egészségügyi hálózat (NHS) intézményeiben nem.

Akik szeretnének élni e lehetőséggel, indulásuk előtt foglaljanak tesztelési időpontot a brit kormány által jóváhagyott egészségügyi magánszolgáltatóknál − javasolja a minisztérium.