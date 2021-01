A YouTube is letiltotta Trumpot

A Twitter és a Facebook után a YouTube is bejelentette, hogy legalább hét napra felfüggesztik Donald Trump amerikai elnök csatornáját.

A döntés hátterében a techóriás szerint az áll, hogy a csatorna működése esetén fennáll a veszélye, hogy a rajta közölt tartalmak

A Google tulajdonában lévő videómegosztó portál azt nyilatkozta, hogy a felfüggesztés azt követően történt, hogy az elnök egy közelmúltban posztolt videója megsértette a cég dezinformációra vonatkozó irányelveit.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.