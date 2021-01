A megaper helyszínéül az olasz csizma orrán található Calabria régió egyik városát, Lamezia Termét választották. Azért éppen ezt a várost, mert ez az egyik központja a 'Ndrangheta néven ismert délolasz központú maffiaszervezetnek. Ez az olaszországi szervezett bűnözés történetének második legnagyobb pere, az 1986-ban a szicíliai Cosa Nostra maffiacsoport tagjainak elítélése után. Egyben újabb kísérlet arra, hogy feltárják a világ legerősebb maffiájának tartott szervezet politikai, gazdasági és üzleti kapcsolatrendszerét. A per annyiban is egyedülálló, hogy ugyanannak a bűnszervezetnek több száz tagja egyszerre áll bíróság elé.

Kik ülnek a vádlottak padján?

A per rettenetesen hosszúnak ígérkezik, több mint 900 tanú és 24 ezer órányi lehallgatott bizonyíték meghallgatásával. A tanúk között van mintegy 60 „megtért” bűnöző is, aki az évek során inkább az igazságszolgáltatással való együttműködés mellett döntött. A vádlottak között többségében olyanokat találunk, akiket 2019 decemberében tartóztattak le: ők a délolasz Vibo Valentia térségét uraló Mancuso klán tagjai, valamint számos helyi polgármester, tartományi testületi tag, vállalkozó és szabadkőműves-csoportok tagjai. Az ellenük emelt vádak sora is meglehetősen hosszú: többek között gyilkossági kísérlet, fegyver- és kábítószer-kereskedelem, bűnszövetkezés, uzsora, rablás, pénzmosás szerepel.

Az összehangolt hatósági fellépést irányító főügyész, Nicola Gratteri szerint a 'Ndrangheta korunk legerősebb és legveszélyesebb bűnszervezetének számít, mivel minden kontinensen jelen van, és kézben tartja az Európába érkező kokainszállítmányok monopóliumát. Gratteri hangoztatta, hogy a délolasz családi klánokra épülő szervezet gyökerei a mai napig Calabriában vannak, de a 'Ndrangheta éppúgy otthon van Milánóban, mint Svájcban, Németországban és Bulgáriában is.

A per az ügyész szerint akár egy évig is eltarthat, úgy, hogy a bíróság a hét hat napján tárgyal.

Egy teremben 300 vádlott? És az ügyvédeik?

A gigaperhez megfelelő hely kialakítása is komoly feladat elé állította az olasz rendőrséget. Végül egy 3000 négyzetméteres egykori ügyfélszolgálati termet alakítottak át egy bunkerteremmé, hogy elejét vegyék az esetleges fegyveres meglepetéseknek, amelyeknek elég hosszú a listája a II. világháború utáni olasz igazságszolgáltatás történetében. A tárgyalóteremnek otthont adó épületet pedig katonai egységek, páncélozott járművekkel, gyakorlatilag hermetikusan lezárták.

A vádlottak egy része és ügyvédeik a teremben felállított padoknál foglalnak helyet, egy részüket különleges acélketrecekben különítették el, mások pedig távolabbi börtönökből, videókapcsolat révén követik a tárgyalást, illetve válaszolnak az ügyészek kérdéseire. És ne felejtsük el, hogy hihetetlenül felfokozott az olasz sajtó érdeklődése is, hiszen ilyen gigaper 30 évente egyszer van, vagyis ott van még több tucat újságíró is. Nézegetve a tárgyalás első napjáról készült képeket, kicsit olyan érzése van az embernek, mintha egy oktatási intézmény távoktatásos óráját látnánk.

Gratteri főügyész, amikor megérkezett a tárgyalás helyszínére, azt nyilatkozta újságíróknak, hogy bízik abban, hogy a per sok megfélemlített calabriait késztet majd arra, hogy a rendőrséghez forduljon, és még többet meséljen a 'Ndranghetáról.

A szicíliai maffiát és a nápolyi camorrát rég maga mögött hagyó 'Ndrangheta átszövi az általa ellenőrzött térség egész gazdaságát az építőipartól a vendéglátáson át az idegenforgalomig. Jelentős érdekeltségekkel bír az energiaiparban, és nem maradt távol az Európai Unió és az olasz állam finanszírozta calabriai migránstáborok üzemeltetésétől sem. A szervezet sohasem mondott le az uzsoráról és a védelmi pénzek beszedéséről, de előszeretettel vesz részt az állami beszerzési pályázatokon is intézményes-politikai kapcsolatain keresztül.

(Borítókép: a sok száz főt befogadó tárgyalóterem. Fotó: Yara Nardi / Reuters)