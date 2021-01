Bírósági határozat van róla: Sorosék műve a Covid–19

Sokan ismerjük Einstein örökbecsű mondását:

A világon két dolog végtelen: az univerzum és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.

A bon mot igazsága újra meg újra bizonyítást nyer, legújabban egy perui törvényszék ítélete nyomán. Történt ugyanis, hogy Chincha és Pisco városának fellebbviteli bírósága a napokban határozatban mondta ki, hogy a koronavírus-világjárvány a bűnös világelit mesterkedésének a műve,

konkrétan a milliárdos spekuláns Soros Györgyé, a Rockefellereké (sic!) és Bill Gatesé, a Microsoft tulajdonosáé.

Másképpen: a közvélemény által is ismert és sokak által propagált összeesküvés-elméletek immár jogi alappal is rendelkeznek.

No de joggal kérdezheti az olvasó, miképpen merült fel egyáltalán, hogy a szóban forgó bíróság meghozza ezt az ítéletet.

Nos, az említett testület késlekedett egyik ügyfele fellebbezésének elbírálásával, és indokként a pandémiát adta meg. Ez még rendben is lett volna, hiszen a világjárvány valóban fennakadásokat okoz. Csakhogy a chinchai és piscói törvényszéki dolgozók nem elégedtek meg ennyivel, és hozzátették, hogy a pandémia legfőbb tulajdonsága a kiszámíthatatlanság, kivéve azok számára, akik előidézték.

Egy titkos szervezet ugyanis szupertitkos módon irányította és irányítja most is a Covid–19-vírus terjedését az egész világot behálózó szervezeteiken keresztül.

A továbbiakban meg is nevezik ennek a világméretű hálózatnak a kézben tartóit Soros György és Bill Gates személyében, amiben nincs is semmi újdonság, hiszen nevezett milliárdosok régóta kedvelt célpontjai az összeesküvés-elméletek kiagyalóinak. Most azonban belép egy új szereplő is a konspirátorok közé, pontosabban nem is csak egy szereplő, hanem egy egész család: a Rockefellerek. Ők – Soros, Gates és a Rockefellerek – mindent előre látnak, nem úgy, mint a szegény piscói és chinchai bírák, név szerint Tito Gallegos, Luis Leguía és Tony Changaray. Merthogy ők jegyzik a fenti, leleplező erejű határozatot.

Persze ezzel nincs még vége az ügynek, a szóban forgó bíróság felügyeleti szerve, az Ica városában székelő ODECMA (Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura) vizsgálatot rendelt el a határozatot aláíró három bíró ellen. Az ODECMA azzal érvel, hogy

a Covid–19 – ahogy azt a kutatási eredmények egyértelműen bizonyítják – állati eredetű, nem pedig emberi beavatkozás terméke.

Mindez azonban nem hallgattatja el az összeesküvés-elméletek gyártóit, akik szerint titkos társaságok, a fent említett természetes személyek – a Rockefeller család új, eddig még őket nem keverték bele –, sőt, az 5G-hálózat okozza a vírus terjedését. Nem törődve azzal, hogy utóbbi még csak kevés helyen épült ki.

Végtére is teljesen logikus: a bíróságnak sikerült egy olyan univerzális ürügyet találnia, amely megkérdőjelezhetetlen mentséget szolgáltat a lustaságra és a késlekedésre.

Borítókép: Getty Images Hungary. Fotós: Disney XD