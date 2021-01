Egyesült Királyság: hárommillió oltást már beadtak

Elérte a hárommilliót a koronavírus ellen beadott oltások száma az Egyesült Királyságban – közölte Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Hozzáfűzte: a brit kormány gyorsítja az oltási kampányt.

A cél az, hogy őszre a teljes felnőtt lakosságot beoltsák a koronavírus elleni vakcinával.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság a világon elsőként, december elején a Pfizer és a BioNTech vállalatok közös fejlesztésű vakcinájának forgalmazását engedélyezte, és a brit oltási kampány december 8-án ezzel az oltóanyaggal kezdődött meg.

December végén az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közösen kifejlesztett vakcinájának alkalmazását is jóváhagyták, és múlt hétfőn ennek az oltóanyagnak a tömeges beadása is elindult az Egyesült Királyságban. A felügyelet január 8-án az amerikai Moderna vakcinájának a forgalmazását is engedélyezte, ám ez az oltóanyag várhatóan csak tavasszal érkezik meg az Egyesült Királyságba.

A brit kormány eddig több mint 350 millió adag vakcinát rendelt. Február közepéig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok valamennyi tagját be akarják oltani a koronavírus elleni vakcinának legalább az első dózisával – jelentette az MTI londoni tudósítója.

Ez azt jelenti, hogy a csaknem 67 millió lakosú Egyesült Királyságban 16 millióan megkaphatják a vakcinát a jövő hónap közepéig.

Az angliai közegészségügyi hálózat tanulmánya szerint ugyanakkor szinte az oltásokéhoz mérhető védettség alakul ki azoknál is, akik átestek a koronavírus-fertőzésen. A vizsgálat kimutatta, hogy a felmérésbe bevont több mint 20 ezer egészségügyi dolgozó közül 6614-en fertőződtek meg tavaly az új típusú koronavírussal, és körükben átlagosan 83 százalékos védettség alakult ki.