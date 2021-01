Hétfőtől szigorítják a belépést Nagy-Britanniában

Mindenkinek, aki hétfőtől külföldről be kíván lépni az Egyesült Királyságba, negatív koronavírus-tesztet kell felmutatnia – számolt be a BBC. Ezzel egyidejűleg

Boris Johnson miniszterelnök azt mondta, hogy az új szabályozás

Minden beutazónak tíznapos karanténba kell vonulnia, ha nem tud öt napnál frissebb koronavírus tesztet felmutatni.

Mint korábban Grant Shapps közlekedésügyi miniszter közölte, a teszteknek 97 százalékos vagy ennél nagyobb specificitást, illetve nyolcvanszázalékos vagy ennél nagyobb szenzitivitást kell elérniük. Ezek közé tartozik a szabványos PCR-teszt vagy ennek egyes változatai, például az úgynevezett LAMP technológiájú szűrés, vagy az antigén-gyorstesztek.

Az utazóknak a teszteredmények eredeti példányát kell felmutatniuk nyomtatott formában, illetve mobileszközeiken email- vagy SMS-üzenetként.

There will be more enforcement checks & fewer exemptions. International arrivals will need to have a negative COVID-19 test & self-isolate for 10 days or Test to Release after 5. This action will slow the spread of new variants whilst millions receive their vaccinations.