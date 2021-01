Halál az SUV-kre!

A Genfi-tó partján dolgozó és ott is élő kollégánk hívta fel a figyelmünket egy Facebook-bejegyzésre, amit egy szerencsétlenül járt hölgy osztott meg a nyilvánossággal. Történt, hogy a hölgy városi terepjárójának abroncsait valaki leeresztette, de ennyivel nem érte be az illető, hanem a szélvédőre, az ablaktörlő lapátja mögé biggyesztett egy levelet, amelyben felhívta a figyelmet az SUV-k által okozott környezetszennyezés káros mivoltára. A gumikat azért eresztette le, hogy az üzenete mindenképpen célba érjen...

Kedves sofőr!

Vettük a bátorságot, és leeresztettük a terepjárója abroncsait. Félre ne értse: ez nem a személye ellen irányuló támadás, azt sem tudjuk, ön kicsoda, és ez még csak nem is a vandalizmus megnyilvánulása. Ez sokkal inkább az ön értetlenségének a gyümölcse. Milyen lehet kéttonnányi acéllal végigdübörögni a városon?! Azzal, hogy ön egy ekkora monstrummal közlekedik, nemcsak mások életét veszélyezteti a mérhetetlen mennyiségű kipufogógáz kibocsátásával, hanem egyszersmind döbbenetes mértékű érzéketlenséget és felelőtlenséget tanúsít a klímavészhelyzet idején. 2018-ban az SUV-k (magyarul városi terepjárók – a szerk.) a hetedik helyen álltak a szén-dioxid-kibocsátók kétes értékű ranglistáján, és ha azt nézzük, hogy 2010 óta kik okozták a legnagyobb növekedést a Co2-kibocsátásban, akkor az ön gépkocsifajtája a második helyet foglalja el! Az egészségügyi és energiahelyzettel szembeni ekkora értetlenséget látva nem maradt más választásunk, mint bizonyos intézkedéseket hozni az egymás mellett élés, a józan ész és a közjó érdekében. Az SUV-k szennyezik a levegőt, mi pedig hatástalanítjuk őket! Reméljük, célba ért az üzenetünk!

P.S.: Szóltunk a rendőrségnek, ők is tudják, hogy mi történik jelenleg Pullyban.

Ezt tartalmazta az a levél, amit a minap egy bizonyos Sharon Neilson Nissan terepjárójának szélvédőjére raktak. Sharon – aki brit állampolgár, és a profilja tanúsága szerint derék, jóravaló hölgy, hiszen autista gyermekeket oktat egy speciális iskolában, Pully városában, Lausanne körzetében – megosztotta a Facebookon a levelet, továbbá a leeresztett kerekű SUV-ja fényképét, a következő szöveg kíséretében:

Csak meg akartam osztani veletek, hogy mi történt a kocsinkkal. Ezt a levelet kaptuk kísérőnek.

Eddig a sztori első fele, és most jön a lényeg, mert a bejegyzés alá gyűltek szép számmal a kommentek. Egy kis szemlézés ezekből:

„A logikájuk a következő: Te több kárt okozol az emberiségnek az SUV-ddel, mint ők neked a kerék leeresztésével. Nem biztos, hogy ennek az üzenetnek pozitív lesz a hatása.”

„Nem ez az egyetlen SUV Vaud kantonban, ha a hatóság engedélyezte, akkor nincs mit tenni, nehogy már a saját kezükbe vegyék a törvényt!”

„A miénk csak egy kicsi SUV, nem egy nagy dög, továbbá mi lett volna akkor, ha vészhelyzet van, és gyorsan el kell indulnunk?! (Sharon)”

„Mocskos állatok!”

„Velem is megtörtént egy hasonló eset. Beültem a kocsimba, és járattam a motort pár percig, mert nem éreztem magam túl jól, és fáztam. Ekkor odajött hozzám egy vén f.sz, és elkezdte verni a kocsim motorházát, hogy miért járatom a motort, és miért nem húzok el innen a p....ba!”

„Nem túl baráti cselekedet, de értem, mit akartak közölni. Ez mindnyájunknak szólt, nem csak az SUV-knak. Ha gyalogolni vagy biciklizni is lehet, akkor minek autózunk?!”

„Nem tetszenek nekem az ilyen cselekedetek, ráadásul kontraproduktív az ilyesmi, miközben az a véleményem, hogy elegem van a rengeteg terepjáróból, amelyek tönkreteszik a környezetünket!”

„Azt hiszem, igazuk volt. A terepjárók rettenetesek!”

„Nekem is SUV-m van, és nagyon szeretem a tágas tér miatt. Nagyon kiborulnék, ha leeresztenék az én kocsim kerekeit. Ugyanakkor beismerem, hogy nem kellene városi terepjáróval közlekednem.”

És még folytathatnám a sort reggelig, mert legalább száz komment érkezett, ilyen is, olyan is. Nekünk, magyaroknak egy dolog megszívlelendő: a bejegyzések többségének elképesztő empátiája. Hogy még az a polgár is elítéli a városi terepjárók használatát, aki maga is ilyennel jár.

Képzeljük csak el, egy hasonló eset után milyen kommenteket olvasnánk, ha mindez a mi kis hazánkban történik meg...