Nem részesíti magát kegyelemben Trump

Donald Trump leköszönő amerikai elnök úgy döntött, hogy nem részesíti elnöki kegyelemben saját magát és családtagjait sem - számolt be róla az amerikai sajtó.

Egyes jogi szakértők szerint, ha az elnök önmagának adna kegyelmet, az alkotmányellenes lenne, ugyanis megsértené azt az alapelvet, miszerint senki nem lehet bíró a saját ügyében. Más szakértők szerint viszont a kegyelmi hatalom gyakorlása tág értelmezést kapott az alkotmányban, ezért az adott esetben saját magának is megkegyelmező elnök nem sértené meg azt - írta a távirati iroda.

Mint arról az Index beszámolt, az amerikai képviselőház múlt szerdán megszavazta a Donald Trump felmentését célzó eljárás (impeachment) megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium január 6-i ostroma miatt. Az ügy ezzel a szenátus elé került. Ha a felsőház is elítélné az elnököt, el is tilthatják attól, hogy 2024-ben újra elinduljon az elnöki tisztségért. Ehhez azonban legalább tizenhét republikánus szenátornak is arra kellene szavaznia, hogy vonják felelősségre a távozó elnököt.

A CNN amerikai hírtelevízió információi szerint a kegyelmi listán szerepel több fehérgalléros bűnöző mellett például egy floridai orvos, Salomon Melgen, aki jelenleg börtönbüntetését tölti, miután bűnösnek találták több tucat egészségügyi csalás vádjában. Trump több politikai szövetségesének készül kegyelmet adni. A Capitolium ostromának részvevői ugyanakkor nem részesülnek kegyelemben.