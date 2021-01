Sebastian Kurz: Ha valaki előretolakodik, az nagy csalódást jelent erkölcsileg

Dühítő, amikor politikusok semmibe veszik az oltási rendet és megpróbálják soron kívül beoltatni magukat – mondta el a Sebastian Kurz a Kronen Zeitungnak. A kancellár azt is megígérte, hogy az AstraZeneca vakcinájával fogja beoltatni magát, és addig is mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Gyógyszerügynökség mielőbb engedélyeztesse ezt a vakcinát is.

Az osztrák kancellár az interjú első részében arra a hírre is reagált, hogy több párttársa – köztük Feldkirch városának polgármestere, Wolfgang Matt – néhány fel nem használt vakcinát megpróbáltak félretetetni maguknak, és ezzel semmibe vették a kormányzat által felállított oltási sorrendet.

Ha valaki előretolakodik, az nagy csalódást jelent erkölcsileg. Engem személy szerint az ilyen viselkedés nagyon fel tud dühíteni

– mondta a kancellár, hozzátéve: ha van olyan vakcina, amelyet végül nem használnak fel, akkor azzal az időseket kell beoltani, „és nem a politikusokat, a feleségeiket vagy a celebeket”.

Sebastian Kurz az interjúban azt is elmondta: bízik abban, hogy az orvosok csak azoknak fogják beadni a vakcinát, akik arra jogosultak, ugyanakkor az egészségügyi minisztérium az esetek miatt szigorítani fogja az oltások dokumentációját, a kormányzat pedig – visszaélések esetén – fel fog lépni az elkövetők ellen.

A kancellár az AstraZeneca vakcinájáról is beszélt, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség már vizsgál ugyan, de egyesek szerint kevésbé megbízható, mint a Pfizer–BioNTech vagy a Moderna oltóanyaga.

Sokan azt mondják, hogy a Pfizer–BioNTech olyan a vakcinák közt, mint a Mercedes az autóiparban, az AstraZeneca pedig csak a Skodának feleltethető meg. Én viszont az utóbbi vakcinával fogom majd beoltatni magam, hogy rácáfoljak erre a sztereotípiára

– ígérte a kancellár, hozzátéve: mivel még csak 34 éves, ezért erre még várnia kell néhány hónapot.

Az interjúban az is szóba került, hogy Sebastian Kurz nemrég felszólította az Európai Gyógyszerügynökséget, hogy mielőbb engedélyeztessék az AstraZeneca oltóanyagát is.

Azt várom tőlük, hogy éjjel-nappal dolgozzanak ezen.

– szögezte le.

Sebastian Kurz részletezte: bízik abban, hogy a csütörtökön esedékes EU-csúcson ismét szó lesz az AstraZeneca vakcinájáról, valamint hogy Európában is mielőbb megkezdődhet az oltás ezzel a vakcinával, amint az már megtörtént az Egyesült Királyságban.

A kancellár hangsúlyozta, hogy azért ennyire fontos számára az új vakcina, mert ebből Ausztria rövid idő alatt megkapna kétmillió dózist a sikeres engedélyeztetést követően.

Ez elég arra, hogy egymillió embert beoltassunk, és több annál, mint amit eddig a Pfizertől és a Modernától összesen kaptunk

– emelte ki, hozzátéve, hogy ezáltal már akár már március végén be tudnák oltatni az összes 65 év feletti embert az országban.

A kancellár emellett arra is kitért, hogy az említett EU-csúcson arról is szó fog esni, hogy részesülnek-e majd valamilyen előnyben azok, akiket már beoltottak valamely vakcinával – bár ő maga ebben a kérdésben egyelőre nem foglalt állást.

Minél inkább meg tudjuk akadályozni azt, hogy az utazás által terjedjen a vírus, annál sikeresebbek leszünk a világjárvány visszaszorításában. A tesztek és az oltások biztonságosabbá és ezáltal egyszerűbbé is teszik az utazást.

– szögezte le.