Meghosszabbították a járványügyi korlátozásokat Svédországban

Meghosszabbította a svéd kormány a járványügyi korlátozásokat csütörtökön, holott a jelek szerint enyhülni kezdett az országban a pandémia terjedési üteme – írja az MTI.

Stefan Löfven miniszterelnök több kormánytaggal együtt tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a korlátozó intézkedéseket két héttel, február 7-ig meghosszabbították.

Bár az ország egyes régióiban enyhe csökkenés tapasztalható a járvány terjedésében, de a helyzet még mindig súlyos. Ha van rá mód, a munkaadóknak továbbra is engedélyezniük kell a munkavállalóknak, hogy otthonról dolgozhassanak

– fogalmazott a miniszterelnök. Anna Ekström oktatási miniszter arról számolt be, hogy a középiskolások továbbra is távoktatásban folytatják tanulmányaikat, de azokban a térségekben, ahol alacsony a fertőzési ráta, tantermi vagy vegyes oktatás is engedélyezett.

Az elkövetkező két hétben is zárva maradnak a sportlétesítmények, az uszodák és a múzeumok. A javuló járványhelyzet ellenére a következő két hétben is tilos lesz a szeszes italok árusítása este nyolc óra után. Az ingázó munkavállalóknak azt tanácsolják a hatóságok, hogy a továbbiakban is használjanak védőmaszkot a tömegközlekedési eszközökön és mindenhol az országban.

A 10,3 millió lakosú Svédországban 4702 új fertőzéses esetet regisztrálták szerdán, ez messze elmarad a december végén mért csúcsértéktől. Eddig 538 ezer ember kapta el a fertőzést, és közel 10 797 ember halála köthető a betegséghez.