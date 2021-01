A 87 éves korában a Covid–19 szövődményeiben meghalt Larry King tévés műsorvezető a CNN egyik legnézettebb műsorának számító Larry King Live-val lett világhírű, amely 1985–2012 között futott a hírcsatornán milliós nézettséggel.

A New Yorkban, ortodox zsidó szülők gyermekeként született King édesapja korai halála után otthagyta az iskolát, és rövidesen egy miami rádió műsorvezetője lett.

1975-ben országos éjszakai rádióműsort kapott, amelyet egy ideig a CNN-nél végzett munkájával párhuzamosan folytatott. Ufóhívőktől kezdve a legfontosabb emberekig mindenkit megszólaltatott, jelentőségét jól illusztrálja az, hogy fontos események szereplői legtöbbször nála szólaltak meg először élőben.

Példának okáért néhány hónappal a beiktatása után Putyin elnök is a neki adott interjú után lett szélesebb körben ismert. Érdekes összevetni a pontosan tíz évvel később adott interjújában látottakat az első, globálisan közvetített megjelenéséhez képest.

Marlon Brando egyik utolsó interjúját is Kingnek adta, sőt amikor a műsorvezető csókot kért, azt is kapott a ritka külső interjúk egyikében. Ross Perot, az excentrikus milliárdos és Al Gore elnök is nála csaptak össze az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) előnyeiről és hátrányairól. 2007-ben összehozta a Beatles még élő tagjait, illetve az elhunytak feleségeit, és történelmi bakit követett el, amikor Ringót George-nak szólította, de népszerűségének ez sem ártott.

9 Galéria: Ki is volt Larry King? Fotó: Joan Adlen Photography / Getty Images Hungary

Vendége volt az évtizedek alatt Bill és Hillary Clinton, Snoop Doggal a rapper autójában ülve készült a show, de vendége volt a szinte földijének számító, akkor még ingatlanmágnás és aranyifjú Donald Trump, a frissen megasztárrá váló Hugh Grant, Paris Hilton, Lady Gaga és a tragikusan elhunyt John F. Kennedy Jr. is.

Hosszú karrierje alatt belefutott olyan bakikba, mint a fent említett Beatles-eset, vagy amikor az éppen a legnézettebb vígjátéksorozatnak számító Seinfeld főszereplőjét, Jerry Seinfeldet kérdezte meg arról, hogyan érintette, hogy elkaszálták a műsorát. Azonban ezek egyike sem tépázta meg a hírnevét mint Amerika egyik, ha nem a legjobb showmanje.

2012 után sokak meglepetésére az orosz Russia Today Americához szegődött, ahol 2020-ig dolgozott.

Idén január 2-án került kórházba Covid-fertőzés szövődményeivel. Családja nemrég hozta nyilvánosságra a szomorú hírt.

Borítókép: Getty Images Hungary / Fotós: Michael Kovac