Már Szerbiában is felbukkant a fertőző brit mutáns

Londonból érkezett utasoknál regisztrálták a Nagy-Britanniából származó új koronavírustörzset – jelentette be Aleksandar Vučić szerb államfő. Az utasoknak volt negatív tesztjük, de a nőnek enyhe, míg a férjének súlyos tünetei voltak. Aleksandar Vučić szerint nincs ok a pánikra, megtörtént a kontaktkutatás is – írta a Pannon RTV.

Szerbiában szombaton 1318 koronavírusos beteget regisztráltak, 18 páciens hunyt el – közölték vasárnap este. Több mint 7500 tesztet végeztek el. Kórházban csaknem 4700 személyt kezelnek, közülük 178-an vannak lélegeztetőgépen.