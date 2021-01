Szlovákia elegendő oltással rendelkezik a kormányfő szerint

A felnőtt lakosság 85 százalékának elegendő Pfizer/BioNTech és Moderna vakcina áll rendelkezésre Szlovákiában − jelentette ki Igor Matovič szlovák miniszterelnök az Új Szó értesülései szerint.

Több mint 2,4 millió adag, a Pfizer és BioNTech cégek által közösen fejlesztett oltóanyag érkezett Szlovákiába január 18-án, az azt megelőző napon pedig 3,4 millió adag vakcinát kötöttek le a cégnél. A Modernától is közel egymillió adag érkezett az országba, és további hatszázezret kötöttek le. Így Szlovákiában

ÖSSZESEN 7,4 MILLIÓ ADAG VAKCINA ÁLL RENDELKEZÉSRE, AMIVEL 3,7 MILLIÓ EMBERT TUDNAK BEOLTANI

− mondta a miniszterelnök.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerint elegendő vakcina lesz az újraoltáshoz is. Az országban további négy oltópont is nyílik. A miniszter azt is reméli, hogy mielőbb jóváhagyják az AstraZeneca vakcináját is, hogy azzal is mihamarabb elkezdjék az oltást.

Igor Matovič szerint újra kell tesztelni a lefagyasztott mintákat a Pavol Čekan tudós által kifejlesztett módszerrel, hogy lássák, jelen van-e a mintákban a brit koronavírus-mutáció.

Ha a vírusnak ez a változata ősszel már itt volt, az megmagyarázná a helyzet súlyosbodását, és azt is, hogy a szigorú lezárás miért nem hozta meg a várt eredményt

− mondta a miniszterelnök.