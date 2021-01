Az oroszok már meg is hosszabbították az Új START-szerződést

Az orosz parlament mindkét háza jóváhagyta szerdán a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló orosz-amerikai Új START- (START-3) szerződés újabb öt évre való meghosszabbítását.

A döntés meglehetősen gyorsan született az orosz fél részéről, mindössze egy nappal azt követően, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin elnök telefonon megállapodott a szerződés meghosszabbításáról. Majd még aznap gyors diplomáciai jegyzékváltás követte arról, hogy a február 5-én lejáró szerződést 2026. február 5-ig meghosszabbítják. Az orosz elnök a beszélgetés után be is terjesztette a hosszabbításról rendelkező törvénytervezetet. Az Új START-szerződés meghosszabbítása a ma jóváhagyott vonatkozó jogszabály közzétételével hatályba is lép.

Putyin a davosi fórum alkalmából szerdán elmondott videoüzenetében „a helyes irányba tett lépésnek" nevezte a szerződés meghosszabbítását, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ellentétek a világon továbbra is „spirálba csavarodnak" – jelentette az MTI moszkvai tudósítója.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes

„komoly külpolitikai sikerként" értékelte az Új START módosítás nélkül történt, öt évre szóló meghosszabbítását.

A tisztségviselő szerint a Fehér Ház új csapatát "egyfajta pragmatizmus és egészséges hozzáállás" jellemzi ebben a témában. Rjabkov bejelentette, hogy Biden fegyverzetellenőrzési szakértői gárdájának végleges felállását követően Moszkva ismét javasolni fogja, hogy hirdessenek moratóriumot a közepes hatótávolságú nukleáris eszközök szárazföldi telepítésére.

A Trump-kormányzat törekedett arra, hogy újratárgyalja az Új START-szerződést, új feltételekkel bővítette volna, rövid, csupán két éves időtartamra hosszabbította volna csak meg, és Kínát is bevonta volna a tárgyalásokba.

Az Új START az 1991-ben Mihail Gorbacsov akkori szovjet elnök és George H.W. Bush volt amerikai elnök által megkötött START-1 utódja. Dmitrij Medvegyev orosz és Barack Obama volt amerikai elnök írta alá 2010-ben, és 2011-ben lépett hatályba.

A megállapodás a rendszeresített robbanófejek számát 1550-ben, a hordozóeszközökét pedig – beleértve a rendszerbe nem állított eszközöket is – 800-ban maximalizálta. Ezek közül mindkét fél 700-at állíthat rendszerbe.